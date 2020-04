Gonzalo obtendría 40% votos

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, obtendría el 40% de los votos en las elecciones, indica un estudio de la encuestadora CID Latinoamérica, que da 38% de las preferencias a Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Un 8% dijo que votaría por Leonel Fernández con Sergia Elena de Séliman por la Fuerza del Pueblo; mientras que un 5% no sabe.

Indica que Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, del PLD, ganarían con un 2% de ventaja frente al competidor más cercano.

La empresa Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo CID Latinoamérica hizo el estudio del 23 al 24 de abril del 2020, entre 1,310 personas con edades de 18 años o más, residentes en todo el país.

Sobre la seguridad de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, el 45% dijo estar muy seguro; un 15% algo seguro; un 16% poco seguro, un 20% nada seguro y un 4% no sabe.

Sobre la actual gestión gubernamental del presidente Danilo Medina el 72% respondió que muy buena/buena, un 25% contestó muy mala/mala y un 3% no sabe o no respondió.

Un 70% considera que el gobierno de Danilo Medina ha sido beneficioso para el país, y un 30% cree que no.

Sobre el manejo de la crisis del covid-19 por parte del Gobierno, un 79% la calificó como muy favorable/algo favorable; un 20% cree que poco favorable/nada favorable y un 1% no sabe o no respondió.

Quedarse en casa

Sobre si es más importante que se reactive la economía o quedarse en casa para cuidar la salud, el 82% indicó que prefiere quedarse en casa para cuidar la salud, un 17% prefiere que se reactive la economía y 1% que no sabe o no respondió. Sobre el nivel de satisfacción con las acciones tomadas por el gobierno dominicano para enfrentar el coronavirus, un 74% dijo estar muy satisfecho o algo satisfecho, mientras que un 25% dijo estar poco satisfecho o nada satisfecho, y 1% un no respondió.