Gonzalo promete trabajar por más empleos y mejores salarios

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, recibió ayer el apoyo del “Frente de Trabajadores con Gonzalo 2020”, encabezado por Gabriel del Río, Rafael -Pepe- Abreu y Jacobo Ramos y que lo integran cientos de trabajadores de diversos sectores productivos del país.

Durante el acto, en un hotel de la Capital, Castillo prometió que de llegar a la Presidencia creará las condiciones para que todos los dominicanos tengan las mismas oportunidades y obtengan mejores empleos con salarios dignos, acordes a su preparación y talento.

“Yo sé lo que es ser trabajador, lo he sido y sé lo que es ser empresario, porque también lo he sido. Y sé que la clave es que ambos crezcan juntos. Por eso, voy a ser el Presidente de los trabajadores dominicanos”, expresó el aspirante presidencial.

Indicó que trabajará para que los derechos del trabajador sean respetados y sus voces escuchadas y que creará más y mejores empleos, de calidad y con salarios dignos.

Castillo dijo que está consciente del gran problemas de desempleo en los jóvenes, por el ‘dilema del primer empleo’, por lo que aseguró que implementará en todo el país el “Programa Primer Paso”, que dará incentivos a las empresas para que contraten gente joven.

El dirigente político señaló que con los jubilados y pensionados, discutirá con todos los sectores para hacer que las pensiones sean realmente dignas, para que haya un Estado de bienestar sostenible.

De su lado, Gabriel del Río dijo que está optimistas con Castillo y que ha decidido apoyarle con firmeza y voluntad sus aspiraciones, porque está seguro que será el próximo Presidente y que conducirá al país por el sendero del progreso.

Mientras que Jacobo Ramos indicó que la razón fundamental por la que decidió apoyar a Gonzalo Castillo es por es el único de los candidato que participan en la actual contienda que ha expresado que si gana las elecciones aumentará el salario de los trabajadores.

No solo eso, agregó, sino porque continuará los programas sociales y porque es un candidato cercano a la clase trabajadora.