Gonzalo: proyecto fallido de Danilo

¿Es Gonzalo Castillo verdaderamente candidato presidencial por sus propias convicciones, o simplemente, una marioneta de otro que mueve sus resortes?

Mucho se especula sobre las posibilidades de que el gobernante Partido de la Liberación Dominicana pueda cambiar su candidato, ya que como se observa a leguas, Gonzalo Castillo “no ha prendido”, “no ha cuajado”, y se nota un candidato débil ante un pueblo hastiado frente a un partido que llega a los 20 años de gobierno y no se visualiza mejoría en ninguno de los renglones necesarios para el desenvolvimiento del país.

Gonzalo luce errático en sus pronunciamiento, incluso, uno de sus asesores extranjeros presentó renuncia al sentirse que el candidato no responde a los asesoramientos.

Es que Gonzalo Castillo como candidato presidencial fue la peor elección del presidente Danilo Medina, quien en un discurso memorable conque quiso responder al expresidente Leonel Fernández, llegó a cometer el error en decir: “Yo gano estas elecciones”, como si él fuese el candidato y no Gonzalo Castillo, a quien en principio ni dejaban hablar, ya que en cada párrafo que dice, comete errores por montones. Realmente es un hombre sin discurso atrayente, y así no se puede ser candidato ni a segundo alcalde de un paraje. Para ser político, no es sólo tener mucho dinero. Ahí es que algunos se pierden.

Sin aún iniciar la campaña presidencial, ya el señor Castillo luce desinflado, y sus mentores no han encontrado la fórmula como lograr que el hombre despegue, empero, en vez de subir su porcentaje, las últimas mediciones arrojan puntuaciones en baja. O sea, que en vez de subir, viene en picada. Así no hay pollo que llegue a gallo, dicen los traberos.