En vivo : Gracias a la vida

Faltan dos días para terminar el año y comenzar un nuevo ciclo de tiempo. Aprovecho, humildemente, para agradecer a Dios por tantos regalos que me ha dado en esta vida.

Gracias por el detalle de ver un nuevo amanecer, de oler el aroma del café, de sentir la suave brisa que penetra en mi piel y el sol que me calienta hasta el alma, porque puedo escuchar el trinar de los pajarillos que se posan cada mañana en la ventana.

Gracias por los amigos que me han ofrecido sus hombros solidarios, y por los que no, también gracias.

Gracias por las dificultades, adversidades y caídas, porque cada vez que me levanto estoy más fuerte, con más experiencia y con ganas de seguir trillando el camino de la vida.

Gracias por los sueños, ideas y proyectos, porque me llenan de satisfacción al saber que es para ayudar y auxiliar a las personas más necesitadas.

Gracias por lo mucho o poco que consigo, porque eso me da para vivir dignamente. Gracias por la unidad de mi familia. Gracias por cada milagro que sucede en mi vida cada día, aunque, en la gran mayoría de ellos, no me doy cuenta, pero sé que es así.

Gracias por lo que he logrado, por lo que soy, aquí y ahora, en este momento presente, ‘right now’. ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!