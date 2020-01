Grammy Awards mañana por TNT

Los más importantes premios de la industria musical serán entregados mañana domingo en el Staples Center de Los Ángeles y transmitidos al mundo por la cadena TNT.

Encabeza las nominaciones de la 62ª edición de los Grammy Awards la cantante y rapera estadounidense conocida como Lizzo, quien tiene ocho oportunidades de llevarse la codiciada estatuilla que entrega desde 1959 la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de los Estados Unidos.

Lizzo, de 31 años, nacida en Detroit y criada en Houston, se ha caracterizado por promover la aceptación de la imagen corporal y el empoderamiento, y además de ser una defensora de los derechos de la comunidad LGBT, tiene en su haber 15 premios Grammy Awards.

Con seis postulaciones cada uno, le siguen los también norteamericanos la cantante Billie Eilish, de 18 años, nativa de Los Ángeles, y el rapero LilNas X, de 20 años, nacido en Lithia Springs, Georgia.

La cantante, compositora y actriz española Rosalía es candidata al galardón a Mejor Nuevo Artista, donde se las verá con Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and The Bangas y Yola.

Además, la catalana de 26 años también recibió una nominación al Grammy al Mejor Disco Latino de Rock Urbano o Alternativo por su álbum “El mal querer”.

Dominicanos nominados. En representación de República Dominicana compiten este año en los Grammy Awards los cantautores Juan Luis Guerra y Vicente García, ambos en la misma categoría: Mejor Álbum Tropical. Guerra está nominado por el disco “Literal”, lanzado el 31 de mayo de 2019 que contiene los éxitos “Kitipun”, “Cantando bachata”, “Lámpara pa’ mis pies” y “I Love You More”.

En tanto García fue tomado en cuenta por la Academia por su producción “Candela”, publicada también en mayo del año pasado. Juan Luis y Vicente tienen de frente a Marc Anthony, Luis Enrique y Aymée Nuviola.

Más latinos. Otros latinoamericanos que compiten en la ceremonia de mañana en los Ángeles son en Mejor Álbum Latino de Pop: “Vida (Luis Fonsi), “11:11” (Maluma), “Montaner” (Ricardo Montaner), “#Eldisco” (Alejandro Sanz) y “Fantasía” (Sebastián Yatra). En tanto, el Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo será una batalla entre “X 100Pre” (Bad Bunny), “Oasis” (J Balvin & BadBunny), “Indestructible” (Flor de Toloache), “Almadura” (iLe) y “El mal querer” (Rosalía).

PARTE DE NOMINADOS

GRAMMY AWARDS

Mejor Artista Nuevo

Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and The Bangas, Yola

Mejor Actuación Solista Pop

“Spirit”, Beyoncé; “Bad Guy, Billie Eilish; “7 Rings”, Ariana Grande; “Truth Hurts”, Lizzo; “You Need To Calm Down”, Taylor Swift

Mejor Dúo o Grupo Pop

“Boyfriend”, Ariana Grande & Social House; “Sucker”, Jonas Brothers; “Old Town Road”, Lil Nas X feat. Billy Ray Cyru; “Sunflower”, Post Malone & Swae Lee; “Señorita”, Shawn Mendes & Camila Cabello

Álbum Vocal Pop Tradicional

“Sí”, Andrea Bocelli; “Love”, Michael Bublé; “Look Now”, Elvis Costello & The Imposters; “A Legendary Christmas”, John Legend; “Walls”, Barbra Streisand.

Mejor Álbum Vocal Pop

“The Lion King: The Gift”, Beyoncé; “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”, Billie Eilish; “Thank U, Next”, Ariana Grande; “No. 6 Collaborations Project”, Ed Sheeran; “Lover”, Taylor Swift

LATINA

Mejor Álbum Alternativo

“X 100PRE”, Bad Bunny; “Oasis”, J Balvin & Bad Bunny; “Indestructible”, Flor de Toloache; “Almadura”, iLe; “El Mal Querer”, Rosalía

Mejor Álbum Latino

“Vida”, Luis Fonsi; “11:11”, Maluma; “Montaner”, Ricardo Montaner; “#ELDISCO”, Alejandro Sanz; “Fantasía”, Sebastián Yatra

Mejor Álbum Tropical

“Opus”, Marc Anthony; “Tiempo al tiempo”, Luis Enrique + C4 Trío; “Candela”, Vicente García; “Literal”, Juan Luis Guerra 4-40; “A Journey Through Cuban Music”, Aymée Nuviola