Gran dedicatoria a Marichal

El anuncio de la dedicatoria de Lidom al Cooperstown Juan Marichal generó un impacto positivo y otro de rareza.

El positivo porque alegra que Juan Marichal siga entre nosotros (87 años) y porque brilló en Lidom y en las Grandes Ligas.

Pero también generó rareza porque se entendía que ya se le había dedicado a ese torneo. Es decir, Marichal reunía las condiciones para tal distinción hace mucho tiempo, pero prefiero celebrar que ahora se hará.

Proponga a Lidom que a todos los peloteros de RD que están en Cooperstown se le dedique un torneo. No es importante que no fueran muy estelares en Lidom, es una forma de honrar sus carreras.

¿Cómo le fue a Marichal en Lidom?

¡Mejor de lo que muchos piensan! Con los Leones del Escogido ganó 36 juegos, efectividad de 1.87 y ponchó a 338 bateadores. Impuso su calidad en Lidom.

La salud de Marichal

Espero que su salud esté óptima y que pueda ir al play y recibir todos los honores que merece.

Soy fan de Marichal por su calidad como pelotero y su calidad humana.

