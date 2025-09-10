Crece entusiasmo entre dominicanos NYC por juego baloncesto Bameso y Mauricio Báez en NJ

  • Ramón Mercedes
Crece entusiasmo entre dominicanos NYC por juego baloncesto Bameso y Mauricio Báez en NJ

Nueva York. El entusiasmo crece cada día entre dominicanos residentes en esta ciudad, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania por la celebración del único juego de baloncesto profesional a celebrarse el sábado 20 de este mes entre los equipos iconos de la RD, Bameso y Mauricio Báez.

Todos los caminos conducen a la arena NBA del Prudential Center, Newark-Nueva Jersey, a partir de las 6:00 p.m. expresan quisqueyanos en diversos lugares públicos (restaurant, bodegas, barberías y taxistas), entre otros.

Organizado «Por Amor al Basket Inc.», este evento tiene como objetivo resaltar el potencial de los jugadores dominicanos y ofrecer a la diáspora la oportunidad de disfrutar de unos de sus principales deportes, también de la unión y el esfuerzo colectivo en pro del baloncesto dominicano.

Dicha organización está a cargo del empresario y dirigente deportivo Roberto Rojas, tanto en NYC como en la RD, así como de Jalexiz Fernández, quienes han asegurado será un encuentro inolvidable.

Lee más: Despierta interés en Filadelfia celebración partido baloncesto entre Bameso y Mauricio Báez

El partido es un juego oficial de la temporada regular del Torneo Superior del Distrito Nacional y busca proyectar el talento dominicano a nivel internacional, además de reconectar a la diáspora con su cultura deportiva.

«Este partido, llamado «El Juego del Respeto», es un evento histórico ya que es la primera vez que dos equipos de la RD se enfrentan en territorio estadounidense», ha afirmado José -Grillo- Vargas, ex jugador profesional de baloncesto y considerado una gloria del mismo.

«El evento promete ser una celebración cultural y deportiva, con espectáculos previos, shows de medio tiempo y una fiesta después del partido», indican Rojas y Fernández.

El partido se ha convertido en una marca de referencia que une causas sociales con entretenimiento de calidad. «También marcará un antes y un después para la proyección internacional del talento dominicano, y queremos que el mundo vea de qué está hecho el baloncesto quisqueyano», ha precisado Rojas.

Las entradas del esperado encuentro están disponibles en https://www.ticketmaster.com/.

También leer: Gloria baloncesto RD afirma será histórico juego entre Bameso y Mauricio Báez en Prudential Center-NJ

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Crece entusiasmo entre dominicanos NYC por juego baloncesto Bameso y Mauricio Báez en NJ
Crece entusiasmo entre dominicanos NYC por juego baloncesto Bameso y Mauricio Báez en NJ
10 septiembre, 2025
Alarma entre dominicanos NY aparición chinche asesina en el área triestatal
Alarma entre dominicanos NY aparición chinche asesina en el área triestatal
9 septiembre, 2025
Dominicanos celebrarán en Alto Manhattan el 28º aniversario del Gran Desfile Nacional Mariano
Dominicanos celebrarán en Alto Manhattan el 28º aniversario del Gran Desfile Nacional Mariano
8 septiembre, 2025
Se registran aumento de abusos sexuales contra mujeres en NYC
Se registran aumento de abusos sexuales contra mujeres en NYC
5 septiembre, 2025
Miles de dominicanos NYC podrán beneficiarse de Feria Contratación hará DOT
Miles de dominicanos NYC podrán beneficiarse de Feria Contratación hará DOT
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Leyes y costumbres

Leyes y costumbres

Horford y Towns: Dos ejemplos

Horford y Towns: Dos ejemplos

PLD y corrupción

PLD y corrupción

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo