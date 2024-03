Gran incertidumbre; nadie sabe por qué no pagan licencias médicas

Una gran incertidumbre sienten empleados de empresas privadas que están afiliados a la Seguridad Social y que se han visto precisados a tomar licencias médicas, sin que se les pague el por ciento requerido. Nadie sabe qué ocurre a ciencia cierta, pero los trabajadores que conversaron con Hoy, solo saben que los ponen a dar vueltas de un lado hacia otro, sin que les completen su salario.

Las empresas no tienen que hacer el pago si el trabajador afiliado a la Seguridad Social enferma y toma más de 10 días de licencia, corresponde que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) haga el pago a la empresa y esta a su vez lo pase al trabajador.

La situación

Las quejas “llueven”, empleados como Franklin Alberto Valdez Moreno y Carlos Alonzo, la empresa dejó de pagarles en su salario RD$4,000,00 y RD$6,000,00, respectivamente. Los dos han dado vueltas por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y la Sisalril. En Idoppril le dijeron que en sus casos no aplican, porque ambos no tenían enfermedades profesionales, sino comunes.

Por un mes de licencia me descontaron RD$10,000,00 en un mes que tuve de licencia, cuenta Roberto. “No se envían los reportes a la Sisalril y uno está complicado”, contó un trabajador.

Sigue periplo

Los trabajadores van a la Sisalril, en muchos casos les han explicado que se trata de que las empresas no saben manejar el nuevo formulario que rige desde hace un tiempo. No tienen solución, porque supuestamente los departamentos de recursos humanos de las empresas deben llenar esos formularios, es decir, hacer el reporte de la licencia médica y no lo saben hacer. Esto ocurre en pequeñas y grandes empresas, explicó a Hoy un técnico.

La pregunta es quién paga las licencias por enfermedades comunes. La respuesta es que las empresas no están obligadas a pagarlas después del cuarto día. Corresponde a la Sisalril que hace la transferencia a la empresa, luego del reporte. Existe un fondo dispuesto para el pago de licencias por enfermedades comunes, pero técnicos explican que es insuficiente y el Gobierno ha tenido en dos ocasiones que inyectar recursos para que Sisalril pueda hacer pagos.

Las licencias

Ya no es necesario comprar un formulario en Impuestos Internos para que el médico indique la licencia que requiere el trabajador afectado. Desde hace unos años el médico toma un recetario y ahí prescribe la licencia. Se requiere la documentación del médico, su cédula, por razones que se desconocen, los profesionales de la salud no quieren llenar el renglón de su cédula.

Se registran casos de que una sola empresa tiene hasta 100 reportes acumulados de personas que por más de un año han pedido licencia pro enfermedad común. En algunos casos, han sido judicializados.

Técnicos diversos de la Seguridad Social desconocen la razón por la que los trabajadores enfrentan ese problema. Indican que falta dinero para el subsidio, de hecho, argumentan que el Gobierno ha tenido que aportar recursos extraordinarios a la Sisalril.

Trabajadores se disponen a buscar abogados especializados para que los ayuden a recuperar su dinero. El sistema tuvo también un retraso en el pago de subsidio por lactancia.

Requisitos

El trabajador que tiene derechos a una licencia médicas por enfermedad común debe estar activo en el regimen contributivo, Debe haber cotizado durante los últimos 12 meses antes de la discapacidad, la cual debe superar los cuatro días, está establecido.

Empresa deberá hacer el reporte de la licencia que entregue el empleado afiliado a la Seguridad Social a través un formulario de solicitud de subsidio por enfermedad común. Antes se hacía por las Tesorería, ahora se hace mediante la Sisalril. El trabajador informa a su empleador sobre su condición de salud y éste entrega un formulario que llena el médico tratante.