¡Gran interés! Presidente Luis Abinader irá hoy a la inauguración

Durante el desarrollo de los juegos se han vivido grandes emociones y los atletas participantes exhiben sus mejores cualidades para representar con dignidad y decoro a sus regiones, como puede observarse en las gráficas que acompañan este trabajo.

La ciudad del Jaya, como sede principal, se prepara para recibir este viernes, a las 3:00 de la tarde, la esperada inauguración de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales, que tendrán lugar en el campo de pista del complejo deportivo Juan Pablo Duarte.

El acto contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, lo que ha generado gran expectativa en toda la provincia Duarte.

Se repartirán medallas hoy

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) informó que hoy los deportes de lucha (estilo greco), béisbol 5 y bádminton entregarán sus primeras medallas en los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, que se celebran en esta ciudad y subsedes de la región Nordeste.

Lucha, desde las 9:00 de la mañana, dará inicio a las competencias en el estilo greco en el Club Máximo Gómez.

En el fútbol sala, que se juega en La Vega, El Valle goleó 8-1 a Cibao Sur, para avanzar a la semifinal, donde enfrentará a Metropolitana I, que perdió 1-2 ante El Suroeste en tandas de penales después de que el partido finalizara igualado 2-2.

Por El Valle, Daily Acero anotó tres goles; Ashley Pérez agregó dos, mientras que Rusmery Beltré, Marilenny Morillo y Ámbar Méndez terminaron con un tanto cada una.

Por Cibao Sur, Kimberly Victoriano fue la autora de la diana.

En el triunfo del Suroeste destacaron Lus Meiri Duval Montero y Kiri Peña, con un tanto cada una, y por Metropolitana I, Pilar García perforó la red en dos ocasiones.

El voleibol femenino, con sede en Villa Tapia, se disputarán las semifinales entre El Suroeste contra Metropolitana II, así como Metropolitana I y El Valle.

En el baloncesto, también pasaron a la semifinal como cabezas de grupo los quintetos de Metropolitana I e Higuamo, tanto que en el fútbol 11, El Suroeste y Noroeste buscarán un puesto a la final.