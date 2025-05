El Gran Premio de Mónaco 2025 fue, una vez más, un recordatorio brutal de que en el Principado se gana el sábado, no el domingo. Lando Norris dominó de principio a fin para llevarse su segunda victoria del año y la primera de McLaren en estas calles desde 2008. Con temple, precisión y sin cometer errores, el británico convirtió la pole en un triunfo incontestable.

Charles Leclerc volvió a rozar la gloria en casa, pero quedó segundo ante un McLaren más fuerte. Oscar Piastri completó el podio, manteniendo el liderato del campeonato por un estrecho margen de tres puntos sobre su compañero Norris.

Del lado rojo, Lewis Hamilton protagonizó una de las historias más incómodas del fin de semana. Aunque remontó hasta el quinto lugar, el siete veces campeón del mundo describió su carrera como «miserable». La falta de comunicación con Ferrari lo dejó «en tierra de nadie», evidenciando que la adaptación del británico a Maranello está lejos de ser fluida.

Max Verstappen, por su parte, no se guardó nada y comparó la carrera con una sesión de Mario Kart: “Estábamos haciendo casi Mario Kart. Tendremos que poner piezas nuevas en el coche. Quizás puedas tirar plátanos por ahí. Sí, no sé. Superficie deslizante”. Además, reconoció que entiende que la F1 y la FIA intenten algo para hacer más interesante la carrera en Mónaco, pero fue claro: “Por supuesto que lo entiendo, pero no creo que haya funcionado. Aquí no se puede adelantar de ninguna manera, así que da igual lo que hagas. Una parada, diez paradas. Incluso al final, cuando iba primero, mis neumáticos estaban totalmente destrozados, y aun así no se puede adelantar. Creo que hoy en día, con un coche de F1, solo podrías adelantar a un F2 por aquí”.

Y no fue el único en mostrar su decepción. Franco Colapinto, quien finalizó 13º, también se mostró frustrado: «Si no clasificás adelante, esto es una tortura. No pasa nada».

A eso se sumó una inesperada confrontación verbal entre James Vowles (Williams) y Toto Wolff (Mercedes), al intercambiar críticas sobre el pobre rendimiento compartido de ambos equipos, lo que elevó la tensión en el paddock.

Cinco cosas que me gustaron del GP de Mónaco 2025:

Lando Norris implacable: Una clase magistral de manejo bajo presión. Supo gestionar el ritmo, los neumáticos y los espejos sin fallar ni un milímetro. McLaren intratable: Con dos autos en el podio, el equipo de Woking demuestra que está listo para pelearlo todo este año. Leclerc competitivo en casa: No ganó, pero volvió a subir al podio en su circuito maldito. Se nota más maduro y con hambre. Franco Colapinto escalando posiciones: El argentino remontó desde atrás para terminar 13º. Talento hay, y lo está demostrando. El color del entorno: Glamour, historia y emoción. Aunque la pista no siempre cumple, el escenario sigue siendo único.

Cinco cosas que no me gustaron del GP de Mónaco 2025:

La procesión eterna: Por más ajustes que se hagan, Mónaco sigue siendo una procesión con decorado glamuroso. El caos en Ferrari: Lo de Hamilton fue preocupante. Si no hay sintonía entre piloto y muro, vienen más fines de semana grises. Mercedes sin rumbo: Russell fuera de los puntos, Antonelli sin ritmo. El equipo de Brackley está a la deriva. La estrategia de doble parada obligatoria: Fue una idea interesante sobre el papel, pero en la práctica no cambió nada. Forzada, innecesaria y sin impacto real. Como bien dijo Verstappen, “una parada o diez, no cambia nada aquí”. Accidentes evitables: El golpe de Bortoleto en la primera vuelta fue innecesario y dejó claro que algunos siguen corriendo con ansiedad.

En conclusión, Mónaco 2025 nos dejó victorias claras y señales de alerta. Norris se consolida como contendiente serio, Ferrari debe reorganizarse urgentemente, y la categoría sigue buscando cómo hacer de este GP algo más que un desfile caro por la Costa Azul. Las críticas de Verstappen y Colapinto, sumadas a las tensiones entre jefes de equipo, revelan que no basta con el glamour si la pista no entrega espectáculo.

