Gran revuelo en Cotuí tras hallazgo de vehículo en el lago de la Presa de Hatillo

Un gran revuelo ha sacudido la provincia Sánchez Ramírez y zonas aledañas tras el hallazgo de un vehículo sumergido en las aguas de la Presa de Hatillo.

El descubrimiento fue alertado ayer en horas de la tarde por comunitarios y pescadores, quienes observaron un objeto sospechoso bajo las cristalinas aguas del embalse.

Fue hoy sábado, en horas de la mañana, cuando autoridades policiales y judiciales confirmaron que se trataba de un vehículo blanco sumergido en la represa.

Los rumores se propagaron rápidamente, generando múltiples conjeturas en distintos sectores de Cotuí. “En la presa encontraron un carro y dicen que hay varios muertos”, comentaban algunos ciudadanos, alimentando la incertidumbre.

Sin cuerpos en el interior

Miembros de la Defensa Civil se sumergieron en el embalse y verificaron que, contrario a lo que se había especulado en redes sociales y algunos medios, no se encontraron cuerpos humanos dentro del vehículo.

Según las primeras investigaciones de las autoridades judiciales y policiales, el vehículo hallado podría estar vinculado a un hecho criminal ocurrido meses atrás en la urbanización Los Cocos de Cotuí. Se presume que fue utilizado por un grupo de desconocidos que dispararon contra José Gueilon del Orbes, hiriéndolo en una pierna, y que también habrían causado la muerte del teniente retirado Juan Luis Castro en el mismo incidente.

El vehículo habría sido lanzado al lago de Hatillo como parte de un intento por ocultar evidencias del crimen.

Esta tarde, las autoridades esperaban la llegada de una grúa de gran capacidad, facilitada por ejecutivos de la minera Barrick Pueblo Viejo, para proceder con la extracción del vehículo del fondo del embalse. El avistamiento fue posible debido al descenso del nivel de las aguas en los últimos días.

Las autoridades continúan ampliando las investigaciones y han indicado que ofrecerán un informe más detallado una vez se recupere el vehículo.