El Gran Santo Domingo bajo alerta verde por lluvias de vaguada

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó domingo al Gran Santo Domingo en alerta verde, debido a los efectos de una débil vaguada sobre el país. La medida aplica específicamente para el Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal.

Según el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), un amplio contenido de humedad en la masa de aire y los efectos de la vaguada han generado, desde tempranas horas, nublados acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en varias provincias, incluyendo La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

El pronóstico indica que en horas de la tarde estas precipitaciones se trasladarán hacia otras provincias del país, principalmente en el noreste, suroeste y la cordillera Central, incluyendo Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, San Juan, Independencia y Bahoruco.

El COE recordó que la alerta verde se declara cuando las condiciones meteorológicas permiten prever la ocurrencia de un fenómeno que podría representar un riesgo para la población, como crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas.

Las autoridades llaman a la población a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar zonas vulnerables mientras dure la alerta.