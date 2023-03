Gran Soberano para la periodista Alicia Ortega y el cantante Luis Segura

La 38ª edición de los Premios Soberano fue realizada anoche en Santo Domingo, con los auspicios de la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana, con producción artística de Alberto Zayas

El veterano bachatero Luis Segura y la comunicadora Alicia Ortega, recibieron anoche el Gran Soberano, correspondientes al 2021 y 2022, respectivamente, durante la 38ª gala de Premios Soberano celebrada anoche en el Teatro Nacional de Santo Domingo.

“Gracias mi pueblo por este premio, gracias Papá Dios, gracias toda la gente que me quiere y me sigue queriendo. ¡Que viva la bachata!”, expresó Segura con voz entrecortada, al recibir el máximo galardón de Premios Soberano.

En tanto Alicia Ortega dijo emocionada que nunca pensó estar en ese escenario recibiendo el Gran Soberano.

La periodista agregó entre lágrimas: “Gracias a mi madre que me está viendo en casa, la que me ha enseñado que el amor todo lo puede. Al viejito que tiene a su lado durante 58 años, que juntos me han enseñado el valor de la honestidad y el trabajo y que el señor lo puede todo. A mi esposo, lo que hemos construido durante 32 años, a mis hijos, Jéssica que sigue mis pasos, y Dominic que sigue los pasos de su padre”. Ortega agregó que tiene una gran responsabilidad cada vez que sale al aire. “Gracias al pueblo por apoyar a este equipo que sale todos los días a trabajar a la calle. Pero le debo a ustedes este Gran Soberano. ¡Gracias!”.

Segmentos musicales

Homenaje a José Alberto “El Canario”, quien cantó junto a los boricuas Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa, “Bailemos otra vez”, “Discúlpeme señora” y “Muera el amor”, mereciendo los aplausos de la concurrencia.

Fernando Villalona encabezó el musical “Dominicano soy”, acompañado de varios exponentes de la música urbana.

Luis Segura, emocionado con el Gran Soberano 2021.

También “cantó” el propio presentador del ceremonial, Julio Sabala, haciendo algunas imitaciones que no conectaron con el público. El cantante urbano Arcángel tuvo una participación. El siguiente musical estuvo a cargo de Vicente García ,acompañado de una banda con un contagiosos ritmo tropical, para continuar con el segmento “In memoriam”, que finalizó a ritmo de merengue en homenaje a Johnny Ventura en la voz de su hijo Jandy Ventura.

El musical mejor valorado por la audiencia fue el homenaje a Luis Segura “El añoñaito”, con Pavel Núñez, Elvis Martínez, Alexandra, Yiyo Sarante y Sergio Vargas, para cerrar con el propio Segura al levantarse de su asiento y subir al escenario para cantar ”Pena por ti”, aunque lo cortaron antes de finalizar.

Casi al final llegó el segmento “cortavenas” con Wason Brazobán y un popurrí con “La mala”, “Me cambiaste la vida” y “En un solo día”.

En la ceremonia conducida por Luz García, Pamela Sued y Julio Sabala, también fueron premiados anoche los filmes “El brujo” y “Carajitas”, como Mejor Comedia y Mejor Drama, respectivamente, así como José María Cabral en la categoría Mejor Director, y el Programa Radial “Esto no es radio”.

La noche terminó a ritmo de música urbana.

LISTA PARCIAL DE GANADORES 2022

Orquesta del Año

Eddy Herrera

Artista en el Extranjero

Juan Luis Guerra

Teatro Musical del Año

“Mariposas de acero”

Programa Diario TV

“El show del mediodía”

Soberano del Público

Dr. Nastra

Revista Semanal TV

“Me gusta de noche”

Animador (a) de TV

Carolyn Aquino

Salsero del Año

Chiquito Team Band

Merengue del Año

“Si yo se lo pido”- Eddy Herrera, autor Martín de León

Bachatero del Año

Elvis Martínez

Actriz en el Extranjero

Zoé Saldaña

Música Alternativa

Xiomara Fortuna}

Colaboración del Año

”Las de Luis Segura y Juan Luis Guerra”}

Stand up Comedy

Carlos Sánchez

Podcast del Año

“A sigún”- Carlos Sánchez

Comediante del Año

Gerard Ogando

Álbum del Año

“Fórmula Vol.3”, Romeo

Artista Urbano

El Alfa

Merengue de Calle

Dahian “El Apechao”

Obra de Teatro

“La mujer puerca”

PREMIOS ESPECIALES

Soberano al Mérito

Raulín Rodríguez

Soberano Internacional

Tito Nieves

Soberano al Mérito

Juan Hidalgo y Nelson Estévez (J&N Record)

Soberano Internacional

Arcángel

Artes Escénicas

Carlos Veitía