Grand Slam Track cancela su gran cierre en Los Ángeles  

Grand Slam Track canceló la última competencia de su primera temporada en Los Ángeles, dejando a la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 y a la segunda ciudad más grande del país sin una competencia importante de atletismo este verano.

La noticia del jueves sobre la abrupta cancelación de la competencia, programada para el último fin de semana de junio en el Estadio Drake, se suma a la decisión previa de USA Track and Field de retirar del calendario un evento programado para principios de junio, el Gran Premio de Los Ángeles.

El director ejecutivo de la USATF, Max Siegel, declaró a The Associated Press que la federación canceló su evento porque no era viable celebrar dos competencias importantes de atletismo en Los Ángeles en un lapso de tres semanas.

Una persona con conocimiento de la decisión de Grand Slam Track declaró a AP que se debía a problemas económicos con la sede. Añadió que la nueva liga de atletismo tiene la vista puesta en 2026 y se espera que anuncie nuevos inversores la próxima semana.

La persona habló bajo condición de anonimato debido a que la decisión no se había anunciado públicamente. Se programó una reunión con los atletas para el jueves por la tarde.

Siegel afirmó que los líderes de la USATF «comprenden la importancia del mercado (de Los Ángeles)» y que hay planes para que se reúnan a finales de este verano para coordinar el futuro del atletismo en la ciudad y en todo Estados Unidos, a partir de 2026.

“Esto pone de relieve la complejidad del funcionamiento del deporte y lo difícil que es financiar las competencias de atletismo”, afirmó Siegel. “La única manera de hacerlo de forma sostenible es mediante la colaboración y las alianzas”.

A corto plazo, la USATF busca encontrar competencias para un grupo de atletas que aún necesitan alcanzar los estándares o sumar puntos para clasificarse para los campeonatos mundiales a finales de este año y que planeaban competir en Los Ángeles.

La noticia distaba mucho de lo que esperaban los líderes olímpicos y de atletismo, mientras se preparaban para los primeros Juegos de Verano en Estados Unidos desde 1996, en una ciudad que, 12 años antes, puso a Carl Lewis, Edwin Moses, Evelyn Ashford y otros en el foco deportivo.