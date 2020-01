¡GRANDE VALDEZ! Tira una joya y Licey da un paso hacia la final

Se pensó que no lanzaría más, pero el Licey lo necesitaba y volvió… y de qué manera.

César Valdez tiró más de seis sólidas entradas y Hanley Ramírez, Erick Aybar y Emilio Bonifacio remolcaron dos vueltas cada uno, para que los Tigres del Licey derrotaran 7-4 a las Aguilas Cibaeñas, en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Valdez (3-0) solo permitió ocho hits y dos carreras, una de ellas limpias, otorgando un boleto y con siete ponches, en seis entradas y un tercio, para que el Licey se quedara solo en el segundo lugar del Todos contra Todos.

Las Aguilas anotaron en la primera entrada con un doble remolcador al jardín derecho con un out de Jordan Patterson, que puso el juego 1-0. Pero Carlos Gómez bateó para doble matanza 525 para cerrar la entrada.

En la parte baja, Hanley Ramírez despachó un doble que produjo dos vuelta para que el Licey tomara delantera 2-1.

Pero Francisco Peña empató las acciones en la segunda entrada, con un sencillo que impulsó a Ronny Rodríguez.

Con un out y hombres en segunda y tercera, en la parte baja de la segunda entrada, Emilio Bonifacio falló con rodado al campo corto, pero impulsó a Donoval Solano y Erick Aybar le siguió con hit al central que remolcó a Michael de la Cruz, para poner al Licey arriba 4-2.

La derrota fue para Jon Niese (1-1) con una entrada y dos tercios en las que cedió cinco hits y cuatro carreras.

Por el Licey, Bonifacio pegó triple y remolcó dos. Aybar, par de hits y dos remolcadas y Ramírez, doble y dos impulsadas.

Por las Aguilas, Patterson y Peña, una impulsada cada uno.