¡Grandes! Eligen a los mejores de San Lázaro



En el corazón del sector Jobo Bonito, cuna de grandes talentos y pasiones deportivas, el Club San Lázaro ha escrito páginas doradas en la historia del baloncesto dominicano.

Con una tradición que combina garra, técnica y orgullo comunitario, la entidad capitalina ha sido el hogar de figuras legendarias que marcaron generaciones. A propósito de su legado, presentamos un quinteto ideal que resume lo mejor de su historia: el All Star lazareño.

Armador – Manolo Prince Manolo Prince

Fue mucho más que un simple base; se convirtió en el primer ídolo del baloncesto dominicano y en el motor de los primeros años de gloria del San Lázaro. Integrante de la Selección Nacional por más de una década, su visión de juego, velocidad y liderazgo lo convirtieron en la brújula que guiaba al equipo dentro de la cancha. Para muchos, su presencia fue el punto de partida de la identidad ganadora del club.

Escolta – Máximo “Tepo” Tapia

Llegó a Jobo Bonito en un recordado cambio por Alberto Smith, y rápidamente se ganó un lugar en la historia. En apenas cuatro temporadas, “Tepo” formó junto a “Maita” Mercedes una de las duplas ofensivas más arrolladoras que ha visto la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina). Su agresividad al atacar el aro y su instinto anotador lo convirtieron en una pesadilla para las defensas rivales.

Delantero – Hugo Cabrera

Hablar de Hugo Cabrera es hablar de un antes y un después en el baloncesto dominicano. Su talento y carisma trascendieron la cancha, inspirando a una generación entera de jugadores. Con “El Inmenso” en el tabloncillo, el San Lázaro encontró un líder nato que elevaba el nivel de todo el equipo, dejando una huella imborrable en la memoria de los fanáticos.

Delantero de Poder – Jack Michael Martínez

“El Capitán” Jack Michael Martínez es sinónimo de intensidad y dominio bajo los tableros. Siempre dejó números impresionantes y actuaciones memorables vistiendo la camiseta lazareña. Entre sus logros, destaca el récord de más rebotes en un partido en la historia del club, con la impresionante cifra de 32. Su fortaleza física y espíritu competitivo lo convirtieron en un referente del baloncesto nacional.

Centro – Soterio Ramírez

Considerado el mejor jugador de la década de los 90, Soterio “Soti” Ramírez fue el pilar del juego interno de San Lázaro. Con cinco finales y cuatro títulos en su haber, se erigió como el eje ofensivo y defensivo en el poste bajo. Su capacidad para definir partidos y su liderazgo lo convirtieron en una leyenda del club.