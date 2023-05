Grandes Ligas HOY: Aaron Boone es suspendido por discutir con umpires

Las Grandes Ligas suspendieron al manager de los Yankees, Aaron Boone, por un juego debido a su reciente conducta hacia los árbitros.

Boone cumplirá su suspensión el viernes por la noche contra los Padres de San Diego.

Boone, quien también fue multado con una cantidad no revelada, fue expulsado por cuarta vez esta temporada el jueves y la segunda vez en cuatro días. El más famoso fue arrojado en 2019 mientras iba a su famosa diatriba «Savages in the Box».

Boone sabe que se está ganando la reputación de discutir con los árbitros, pero no cree que haya cambiado la forma en que los árbitros lo tratan.

«Creo que me he ganado esa reputación», dijo Boone el viernes antes de enterarse de su suspensión.

Boone fue lanzado en medio de la tercera entrada del juego de los Yankees contra los Orioles de Baltimore por el árbitro Edwin Moscoso mientras discutía sobre la zona de strike. El capitán de los Yankees indicó que pensó que el árbitro falló cuatro llamadas, levantando cuatro dedos para indicar su disgusto.

Si bien sus expulsiones se están acumulando, Boone no cree que haya afectado la forma en que los equipos llaman a un juego cuando los Yankees están involucrados.

El viernes, los Yankees también liberaron a Aaron Hicks. El veterano jardinero pasó los últimos ocho años en Nueva York, pero fue designado para asignación la semana pasada.