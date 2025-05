Gregg Popovich, el máximo ganador de la NBA, se retira tras 29 temporadas en San Antonio

Gregg Popovich renunció como entrenador de los San Antonio Spurs el viernes, poniendo fin a una trayectoria de tres décadas que lo vio liderar al equipo a cinco campeonatos de la NBA, convertirse en el máximo goleador histórico de la liga y ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto.

«Aunque mi amor y pasión por el baloncesto siguen presentes, he decidido que es hora de dejar el cargo de entrenador principal», declaró Popovich.

Permanecerá como presidente del equipo. Mitch Johnson, asistente de los Spurs que sustituyó a Popovich en los últimos 77 partidos de la temporada, se convierte en el entrenador principal del equipo.

Popovich, de 76 años, se perdió todos los partidos de esta temporada, excepto cinco, tras sufrir un derrame cerebral en el estadio del equipo el 2 de noviembre. No ha hablado públicamente desde entonces, aunque se dirigió a su equipo al menos una vez y emitió un comunicado a finales de marzo en el que expresaba su deseo de volver a entrenar.

Eso no ocurrirá.

“Estoy eternamente agradecido con los maravillosos jugadores, entrenadores, personal y fanáticos que me permitieron servirles como entrenador en jefe de los Spurs y estoy emocionado por la oportunidad de seguir apoyando a la organización, la comunidad y la ciudad que son tan significativas para mí”, dijo Popovich.

La carrera de Popovich termina con un récord de 1422-869, que incluye los 77 partidos (32 victorias y 45 derrotas) dirigidos por Johnson esta temporada. También ganó 170 partidos de playoffs con los Spurs, la mayor cantidad de cualquier entrenador con un mismo equipo y la tercera mayor cantidad en total, solo por detrás de los 229 de Phil Jackson y los 171 de Pat Riley.

«El mejor de todos los tiempos», dijo el año pasado el legendario Manu Ginóbili de los Spurs sobre Popovich.

Campeón olímpico y de la NBA

Popovich fue tres veces Entrenador del Año, llevó a Estados Unidos a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y entrenó a seis miembros del Salón de la Fama en San Antonio: Ginóbili, David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Dominique Wilkins y Pau Gasol. Se enfrentó a 170 entrenadores diferentes durante su etapa en la NBA y se han producido 303 cambios de entrenador en la liga, incluyendo interinos, durante la era Popovich.

«Tengo un video en mi teléfono que no tiene precio», dijo Chris Paul, quien jugó para los Spurs la temporada pasada; fue allí, en gran parte, por la atracción de jugar para Popovich. «Éramos nosotros en Oklahoma City, antes de la práctica de tiro, y Pop está haciendo cosas de manejo de balón. Todos estos años siempre he visto a Pop entrenando con traje, pero no sabía lo duro que era entrenando». Esa ética de trabajo, dijo Paul, se mantuvo este año después del derrame cerebral y el compromiso de Popovich con su proceso de rehabilitación.

«Era el primero en llegar al estadio para los partidos, y pasaba por delante de la sala de entrenamiento y Pop estaba en la cinta de correr», dijo Paul. «De hecho, tuve la oportunidad de estar allí mientras Pop se rehabilitaba o algo así. Así que, ver lo duro que trabaja, eso es lo que me alegra haber tenido la oportunidad de ver. No tenía nada que ver con el baloncesto. Simplemente demostró quién es».