Gremio empresarial celebra 50 años de fundado

La Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar (AFAPER) celebra cincuenta años de evolución.

El encuentro contó con una charla sobre las avances en materia de sustentabilidad en la región latinoamericana y el rol de las asociaciones en estos procesos cargo de Nohora Díaz representante del Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica (CASIC)

La Dirección Ejecutiva y miembros de la Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar ( AFAPER), fundada en el año 1975 organizaron un cóctel en honor a la celebración de sus cincuenta años.

Puede leer: Experto considera RD necesita hoja de ruta en IA aplicada a la educación

Afaper fue creada para para velar y abogar por los intereses comunes de las empresas y/o personas dedicadas a la fabricación, producción, elaboración y ventas de productos cosméticos y productos afines o similares.

La parte formal del evento inició con las palabras de bienvenida por parte de Noel Ureña Ceballos, actual presidente del gremio, quien resaltó los logros de la entidad y los esfuerzos de todos sus miembros en mantener una visión clara de los objetivos trazados: ser el ente regulador y de alianza entre el comercio legal y sano y la mejor representación de la industria cosmética, ante las entidades regulatorias y gubernamentales y mantenernos firmes luchando con un fin en común, la implementación y ejecución de normas y políticas en el buen desempeño del ejercicio comercial de cada empresa dedicada a la elaboración o exportaciones de productos del cuidado personal, concluyó Ureña.

Como parte del programa Durante la apertura de evento participaron El Exdirector de la Digemaps Leandro Villanueva, quien destacó los avances en el ámbito regulatorio durante su gestión así como el viceministro de comercio interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Ramón Pérez Fermín, quien destacó los aportes de la industria así como los trabajos realizados desde el ministerio en materia de comercio informal. La parte formal concluyó con una interesante la charla sobre las avances en materia de sustentabilidad en la región latinoamericana y el rol de las asociaciones en estos procesos cargo de Nohora Díaz representante del Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica (CASIC), para dar paso a un emotivo video histórico de AFAPER y la entrega de reconocimientos especiales.

Como parte del encuentro fueron reconocidos por sus aportes a la Asociación y a la Industria: Mario Ginebra, Fernando Ferreira, Nieves Castillo, Rafael Castillo y Leandro Villanueva, asimismo fueron reconocidos los pasados presidentes: Pedro García Troncoso, Arturo Espinal, Sigmundo Rivas, Isabel Esteban, Pedro Alorda, José Antonio Lomba y José Ángel Rozas.

ACERCA DE AFAPER:

Entidad empresarial sin fines de lucro, fundada el 15 de julio de 1975. AFAPER reúne a las principales compañías comerciales e industriales, cuyo negocio sea dedicarse principalmente a la fabricación, importación, distribución, exportación y venta de productos de cosméticos, de perfumería, de cuidado e higiene personal y del hogar, en cumplimiento de los registros provisto por las leyes dominicanas.