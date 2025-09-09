Gremios de Enfermería protestan frente al Palacio Nacional 

“Todo ser humano pasa por esta mano”, con esta consigna miles de enfermeras marcharon este martes hacia el Palacio Nacional en reclamos de sus demandas laborales.

Dentro de ellas está la exigencia de pensión de un 100%, aumento salarial y otras solicitudes.

“Luis Abinader somos personas importantes en los hospitales, que damos un servicio con eficacia, que la vida de los pacientes está en nuestra mano queremos que el se reúna con los gremios para edificarlo de la situación que estamos viviendo”, expresaron.

Dijeron que esperan la respuesta del mandatario y “espera no tener que recurrir a otras acciones”.

“No estamos exigiendo una limosna, lo que estamos pidiendo es nuestro derecho”, indicaron.

Bombas lacrimógenas

Tras minutos marchando, agentes de la Policía Nacional utilizaron gas pimienta para bloquear la ruta de las enfermeras que se dirigían al Palacio Nacional.

El incidente provocó provocó momentos de tensión entre las autoridades y los manifestantes.

Pese al suceso, los galenos continuaron su recorrido.

