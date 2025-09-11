Gremios de salud vuelven al Palacio Nacional

Con tambores y pancartas, gremios del sector salud se concentraron nueva vez este jueves frente al Palacio Nacional para exigir al Gobierno mejoras salariales y condiciones adecuadas en el sistema sanitario.

La manifestación estuvo encabezada por la Coordinadora Nacional de la Salud (CONASALUD), que agrupa a más de 10 asociaciones del sector.

El presidente de la Asociación Nacional de Tecnólogos y Técnicos Radiólogos, José Arturo Rodríguez, dijo que el Gobierno “se hace de oídos sordos” frente a las demandas, asegurando que “la verdad no está con ellos”.

“Alguien está mintiendo, Mario Lama, Atalah, la vicepresidenta, hay un grupo que está mintiendo dicen lo que no es y que es amigo de las enfermeras, sin embargo, le tiran bombas a un grupo de enfermeras”, destacó.

Cuestionó además que “¿Cómo va a ser que van a usar todos los policías del mundo que son tan humanos y tan pobres como quieran nosotros y van a los hospitales también para proteger 10 enfermeras cuando los barrios y la delincuencia están arropando y acabando con el país?”.

Pidió al presidente de la República que se siente con ellos porque “lo que queremos es lo que queremos, paz, laboral, queremos que mejore la condición de salud”.

Mientras, que María de los Santos, presidenta de la Asociación de Psicólogos de la Salud precisó que “esperan la pensión, que salgan los decretos ya entregamos los listados de pensión y ahora se suman más porque ya cumplen con el criterio para pensión”, expresaron otros manifestantes”.

“Tenemos personas con cáncer y personas enfermas que están a la espera para irse a su casa tranquilo a descansar”, añadió.

En la misma línea, Claribel Guante, presidenta de la Agrupación De Bioanalistas reveló que “al día de hoy nosotros tenemos bionalistas que no han recibido el 10% de aumento desde enero”.

“El de julio tampoco fue aplicado a un grupo de nosotras, sobre todo las encargadas y las bionalistas que son de hospitales descentralizados”, concluyó.