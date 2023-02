Los delitos cibernéticos siguen en aumento. Uno de estos es el grooming, una forma de acoso y extorsión a menores de edad que cada vez tiene mayor incidencia en la República Dominicana, por el avance de Internet, las redes sociales y las nuevas plataformas digitales.

De acuerdo con Ramón Ureña, gerente de ESET en RD con el grooming por medio de perfiles falsos en las redes sociales, y hasta haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente, el adulto intenta llegar a la víctima a través de la seducción, la provocación y la amenaza para poder generar una relación de amistad y confianza y lograr su objetivo, abusar del menor.

Explica que en primer lugar, el adulto se muestra como un par, es por eso que crea un perfil falso que lo muestre como un niño, niña o adolescente. Una vez que establece el contacto con la víctima, comienza a generar una amistad o vínculo de confianza. Para esto, recurre a la información que el menor tiene en su perfil y la utiliza para generar una sensación de familiaridad.

Lea: Tu información privada importa

El grooming puede ser definido como el acoso sexual de menores a través de internet. Fuente externa

Posteriormente, cuando hay una relación de confianza, el groomer comienza con el acoso y la extorsión, pidiéndole a su víctima fotos o videos de índole sexual. Si obtiene ese material, pueden suceder dos cosas: que el acosador desaparezca, o que pida más contenido, hasta lograr el encuentro cara a cara.

Por lo anterior, ESET recomienda utilizar perfiles privados en las redes sociales, no aceptar en una red social a personas que no se hayan visto físicamente y a las que no se conozcan bien.

Además, indica que si se tiene entre 200, 300 o 500 amigos, significa que se están aceptando a personas que realmente no son amigos ni familiares.

Por otra parte, hay que controlar y supervisar el acceso de los niños y adolescentes a Internet y mantener el equipo seguro: instalar una solución de seguridad confiable que brinde mayor protección ante los diferentes riesgos que existen actualmente.

“El regreso a clases de manera remota es una buena oportunidad para recordarles que el uso del Internet debe ser el apropiado, tomando las precauciones necesarias y manteniendo un comportamiento responsable”, agrega Ureña.

ESET impulsa una iniciativa llamada Digipadres, un portal que tiene como objetivo acompañar tanto a padres como docentes en el cuidado de los niños en Internet. A través de los materiales que se comparten se busca generar conciencia sobre los riesgos y amenazas del mundo digital, asumiendo un compromiso con la educación sobre Seguridad de la Información.