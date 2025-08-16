Grupo Corripio celebra la excelencia estudiantil

Grupo Corripio reconoció y premió mas de 150 niños y adolescentes por su excelencia académica. Alexis Monegro.



El Grupo Corripio celebró ayer el evento Reconocimiento al Mérito Escolar 2025 en el que los hijos de los empleados de las distintas empresas del grupo fueron premiados por sus esfuerzos y logros académicos, acto que culminó con la entrega de una beca univeristaria valorada en cinco mil dólares para la estudiante con el promedio más alto, Milka Montilla.

En la actividad fueron distinguidos más de 150 niños y jóvenes del ciclo primario y secundario, quienes durante el año escolar 2024-2025 mantuvieron excelentes calificaciones con promedios por encima de los 90 puntos.

Fueron reconocidos los hijos de trabajadores de Alambres y Cables, Autos Corripio, Cereales en General, Grupo Corvi, Distribuidora Corripio, Envases Tropicales, Lanco, Manuel Corripio, Ramón Corripio, Pisos y Techados Torginol y Productos del Trópico.

Cada estudiante reconocido recibió un certificado y un bono de 15 mil pesos para ser utilizado en Distribuidoras Corripio y el Mundo del Juguete.

En nombre de la familia Corripio, María Isabel Gonzáles Corripio alentó a los jóvenes a seguir dando lo mejor de sí día tras día para alcanzar la excelencia académica.

Asimismo, agradeció a los padres de los jóvenes por el buen trabajo que han hecho con sus hijos al contribuir con la formación de ciudadanos responsables cuya excelencia e inteligencia beneficiará a toda la sociedad.

“Apostamos a un futuro que confiamos será brillante, porque está en manos de jóvenes talentosos, dedicados y comprometidos”, expresó González Corripio.

En tanto, la vicepresidenta de Transformación Organizacional del Grupo Corripio, Isis Abreu, agradeció a los colaboradores de la organización por su compromiso y esfuerzo constante para contribuir al crecimiento sostenido del Grupo. En el mismo orden, también destacó la importancia de que los estudiantes continúen enfocados, como hasta ahora, en su formación.

“Estos reconocimientos nos llenan de orgullo porque evidencian los principios que nuestros colaboradores transmiten a sus hijos”, subrayó Abreu.