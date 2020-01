Grupo favorece investidura de Sánchez pese rechazo catalán

El Consell Nacional de ERC (Ezquerra Republicana de Cataluña, idependentistas) dio luz verde ayer al acuerdo sellado con el PSOE que facilitará la investidura de Pedro Sánchez con la abstención de los 13 diputados republicanos, pese al rechazo del presidente catalán, Quim Torra, que ha advertido de que el Govern no asume este pacto.

El máximo órgano entre congresos de ERC ha aprobado con el 96.5 % de los votos (196 a favor, 3 noes y 4 en blanco) el acuerdo con el PSOE, que incluye la creación de una mesa de negociación entre gobiernos, en un plazo máximo de quince días tras la formación del nuevo Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.

Según el acuerdo, que no cita expresamente la Constitución española, la futura mesa de negociación entre gobiernos actuará “sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático” y las medidas que consensúen ambas partes se someterán a consulta en Cataluña.

La decisión de ERC permitirá que Pedro Sánchez sea reelegido como presidente en segunda votación, el 7 de enero, mientras que la primera tendrá lugar el domingo 5 de enero, en la víspera de Reyes.

Después de la votación en el Consell Nacional, el vicepresidente del Govern (gobierno catalán) y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, dijo que son conscientes de que, con este acuerdo, el partido “asume riesgos”, pero “abrir caminos para hacer política vale la pena”. Aragonès enfatizó que la abstención no implica “renunciar a nada”, para defenderse de las críticas de JxCat y la CUP (grupos independentistas).

Antes del decisivo Consell Nacional, Torra convocó a primera hora de la mañana a Aragonès en el Palau de la Generalitat para pedirle explicaciones sobre el acuerdo con el PSOE, por todo lo que pueda afectar al Govern que comparten JxCat y ERC.

En una reunión de unos 45 minutos, Torra, según fuentes de Presidencia, recalcó a Aragonès que el Govern no asume como tal el pacto entre Esquerra y PSOE y le ha dejado claro que cualquier negociación futura con el Estado debe permitir una “votación clara sobre la independencia” en Cataluña.

Por su parte, Aragonès, según las fuentes de Vicepresidencia de la Generalitat consultadas, propuso a Torra defender juntos la autodeterminación en la mesa de negociación que ERC pactó con el PSOE y la posterior consulta a la ciudadanía. En este contexto, la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs no ha escondido que una “fractura” entre JxCat y ERC puede conllevar a un “escenario de elecciones anticipadas” en Cataluña, algo que ha admitido que también se podría producir por una inhabilitación de Torra, sobre el que este viernes está previsto que se pronuncie la Junta Electoral Central.