Grupo GHR lanzará su nuevo proyecto en feria inmobiliaria en New York

Con más de dos décadas de trayectoria y más de 25 proyectos residenciales entregados, Grupo GHR anuncia el lanzamiento de su nuevo desarrollo Brisas de las Colinas 6, en el marco de la Feria Inmobiliaria BHD 2025, a celebrarse del 5 al 7 de septiembre en el Armory Arena, Nueva York.

Ubicado en San Isidro, Santo Domingo Este, el proyecto contempla 12 torres de 11 niveles, además de una torre Airbnb friendly pensada para inversión.

Con precios desde US$78,000, ofrece más de 7,000 m² de áreas sociales, que incluyen piscina semiolímpica, canchas de pádel y deportivas, parque acuático, gimnasio y espacios recreativos familiares.
En tan solo 45 días de preventa, Brisas de las Colinas 6 ha colocado más de 100 unidades, confirmando la alta demanda y consolidando a San Isidro como uno de los polos inmobiliarios de mayor crecimiento y plusvalía en Santo Domingo.

Fundado por Jacinto Howley, Manuel Grullón y Fernando Rodríguez, Grupo GHR ha desarrollado proyectos emblemáticos como la serie de Altamar, Arboleda, Park Place y los cinco primeros proyectos de Brisas de las Colinas, fortaleciendo su reputación como referente de confianza en el sector.

La constructora invita a la diáspora dominicana en Nueva York a visitar su stand en la Feria Inmobiliaria BHD, abierta al público de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Armory Arena, y conocer de primera mano las oportunidades de inversión en Brisas de las Colinas 6, 5 y 4.
Más información disponible en las redes sociales @brisasdelascolinas o vía WhatsApp al +1 (829) 962-0771.

