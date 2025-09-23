Grupo Lifestyle celebra con gran éxito The Event 2025 en Puerto Plata

Grupo Lifestyle celebra con gran éxito The Event 2025 en Puerto Plata

Cofresi, Puerto Plata.– Como cada año, Grupo Lifestyle celebró su famoso The Event 2025, una semana con cenas gourmet al más alto nivel y tres días de emocionantes actividades con artistas de reputación nacional e internacional.

Miles de turistas disfrutaron de una gran programación, combinando música en vivo en el escenario con show láser más grande de la isla. Durante la semana los visitantes disfrutaron de actividades de bienestar y cuatro noches de cenas gourmet exclusivas para los propietarios de Lifestyle Real Estate con varios chefs internacionales, varios de ellos incluso galardonados con estrella Michelin y reconocidos en el 50 Best.

El sábado 20, el reconocido artista internacional Jhon Martin deslumbró con un espectacular live a todos los presentes, de igual manera, durante la semana, destacaron otros artistas de renombre como Party Crasher Band y Hartley Road Band desde USA, así como la Frandy Sax Band.

Los DJs Julian Serrando y Brenda M, tuvieron una gran repercusión, cerrando las noches con destacadas sesiones, así como DJ Poche, responsable de la sesión musical del cierre del evento.

Markus Wischenbart, Presidente del Grupo Lifestyle, expresó su satisfacción ante el éxito de esta nueva versión de The Event 2025.

“Nos sentimos orgullosos de poder llevar a cabo un evento tan maravilloso e inolvidable, recibiendo la visita de miles de turistas y proyectando internacionalmente uno de los destinos más especiales de la República Dominicana, Puerto Plata”.

