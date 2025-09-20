Grupo soldados Haití da fin entrenamiento militar en México

  • A P
Grupo soldados Haití da fin entrenamiento militar en México

Parte de los soldados haitianos en México. AP

SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, México.- AP

— Un grupo de 143 soldados haitianos finalizó ayer, viernes, un entrenamiento militar impartido por el ejército mexicano como parte de un acuerdo bilateral que se inscribe en el plan de Haití de revivir sus fuerzas armadas en medio de la creciente violencia en la nación caribeña, donde las pandillas han tomado el control de la mayor parte de su capital.

Durante ocho semanas, 15 mujeres y 128 hombres participaron en un entrenamiento militar básico donde practicaron defensa personal y tiro, y aprendieron sobre derechos humanos. Ahora se dirigen de regreso a su país.

“A partir de hoy, regresan a su nación con conocimientos militares y una fortaleza física y espiritual para servir con lealtad a su pueblo ya su autoridad democráticamente elegida”, manifestó el teniente coronel Juan Manuel Campos Rodríguez, director del centro de entrenamiento del ejército, en una ceremonia de clausura realizada en un campamento militar en el Estado de México, al norte de la capital mexicana. El gobierno haitiano anunció en julio que enviaría soldados para entrenamiento como parte de un plan para fortalecer sus capacidades de seguridad.

Puedes leer: Human Rights Watch dice ataques EU son “asesinatos ilícitos”

“Las habilidades adquiridas por la promoción que se gradúa mejorarán sustancialmente las capacidades de las fuerzas armadas de Haití, permitiéndoles servir y proteger mejor al pueblo haitiano”, expresó el embajador haitiano en México, Hubert Labbe.

Desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, las pandillas han incrementado su influencia, y se estima que ahora controlan alrededor del 90% de la capital. Sus actividades y violencia se han extendido.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

República Dominicana devuelve niña secuestrada México
República Dominicana devuelve niña secuestrada México
20 septiembre, 2025
Grupo soldados Haití da fin entrenamiento militar en México
Grupo soldados Haití da fin entrenamiento militar en México
20 septiembre, 2025
Tres de cada diez niños de Haití dicen que asistir a la escuela implica un “alto riesgo”
Tres de cada diez niños de Haití dicen que asistir a la escuela implica un “alto riesgo”
19 septiembre, 2025
Reencuentro familiar: Niña secuestrada en México y trasladada a República Dominicana ya está con su madre colombiana
Reencuentro familiar: Niña secuestrada en México y trasladada a República Dominicana ya está con su madre colombiana
19 septiembre, 2025
Quién era Wilfort Ferdinand, el pandillero de Haití abatido por la Policía 
Quién era Wilfort Ferdinand, el pandillero de Haití abatido por la Policía 
18 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Senasa y las preguntas por responder

Senasa y las preguntas por responder

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Formar desde la sensibilidad humana

Formar desde la sensibilidad humana

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Abadina llega a Estados Unidos

Abadina llega a Estados Unidos

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo