Grupo soldados Haití da fin entrenamiento militar en México

SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, México.- AP

— Un grupo de 143 soldados haitianos finalizó ayer, viernes, un entrenamiento militar impartido por el ejército mexicano como parte de un acuerdo bilateral que se inscribe en el plan de Haití de revivir sus fuerzas armadas en medio de la creciente violencia en la nación caribeña, donde las pandillas han tomado el control de la mayor parte de su capital.

Durante ocho semanas, 15 mujeres y 128 hombres participaron en un entrenamiento militar básico donde practicaron defensa personal y tiro, y aprendieron sobre derechos humanos. Ahora se dirigen de regreso a su país.

“A partir de hoy, regresan a su nación con conocimientos militares y una fortaleza física y espiritual para servir con lealtad a su pueblo ya su autoridad democráticamente elegida”, manifestó el teniente coronel Juan Manuel Campos Rodríguez, director del centro de entrenamiento del ejército, en una ceremonia de clausura realizada en un campamento militar en el Estado de México, al norte de la capital mexicana. El gobierno haitiano anunció en julio que enviaría soldados para entrenamiento como parte de un plan para fortalecer sus capacidades de seguridad.

“Las habilidades adquiridas por la promoción que se gradúa mejorarán sustancialmente las capacidades de las fuerzas armadas de Haití, permitiéndoles servir y proteger mejor al pueblo haitiano”, expresó el embajador haitiano en México, Hubert Labbe.

Desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, las pandillas han incrementado su influencia, y se estima que ahora controlan alrededor del 90% de la capital. Sus actividades y violencia se han extendido.