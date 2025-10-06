Gualey : “La ciudad de Dios, olvidada por el Estado”

Ubicado en la parte norte de la metrópoli dominicana, el sector de Gualey se mantiene firme entre la esperanza y la lucha diaria. En un recorrido realizado por el equipo de Hoy en tu Barrio, los testimonios de sus residentes revelan una realidad marcada por carencias, resiliencia y una profunda conexión con su comunidad.

José Francisco Belli, uno de los fundadores del sector de , lleva 70 años viviendo en Gualey. Con voz firme y mirada nostálgica, describe la situación actual como “mala”, afectada por apagones constantes, escasez de agua y una delincuencia que, según él, “crece cada día más”.

“Yo tengo 70 años viviendo por acá. Lo que los presidentes prometen, cuando llega el momento, no cumplen. Por ejemplo, este mismo presidente…”, condenó.

“La luz se va todos los días, el agua solo llega martes y sábado, y la basura… bueno, todo está feo”, comenta Belli, quien se levanta a las cinco de la mañana para atender su pequeño negocio de yanipeque, un emprendimiento que ha sostenido a su familia durante años.

Historia del Barrio Gualey

Gualey es un sector urbano situado en la margen oriental del río Isabela, dentro del Distrito Nacional. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a asentarse familias en terrenos no urbanizados cerca del río.

Fundación y evolución de Gualey

Década de 1950: El barrio fue fundado en 1957 por familias pobres desalojadas de zonas como Farís (hoy ensanches Luperón y Espaillat), así como por migrantes rurales. El dictador Rafael Leonidas Trujillo cedió los terrenos a estas familias.

Gualey- Foto Elieser Tapia Gualey- Foto Elieser Tapia

Nombres anteriores: Inicialmente se llamó Pinar del Río, luego San Rafael en honor a Trujillo, y finalmente adoptó el nombre Gualey.

Crecimiento espontáneo: La falta de planificación urbana hizo que el barrio creciera de forma informal, sin servicios básicos adecuados.

Desarrollo comunitario

Décadas de 1960–1990: Gualey fue testigo de una fuerte migración interna, lo que aumentó su población y sus necesidades. En respuesta, surgieron movimientos comunitarios que gestionaron mejoras como escuelas, aceras, canchas deportivas y centros comunales.

Organización social: Más de 100 instituciones forman el Consejo de Desarrollo Barrial de Gualey, que diseña programas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Educación y cultura

Uno de los pilares del desarrollo ha sido el Instituto Politécnico Parroquial Santa Ana (IPOPSA), fundado en 1989. Ha graduado a más de miles jóvenes en áreas técnicas como electrónica, electricidad, artes gráficas, contabilidad y música.

Curiosidades de Gualey

Gualey, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos del Distrito Nacional, guarda entre sus calles una riqueza cultural y social que muchas veces pasa desapercibida. Aquí te compartimos algunos datos curiosos que revelan el alma vibrante de esta comunidad:

Más de 100 organizaciones comunitarias

Gualey cuenta con más de un centenar de juntas de vecinos, fundaciones, clubes deportivos y grupos culturales que trabajan activamente por el desarrollo del barrio. La Junta de Desarrollo Gualey (JUDEGU) es una de las más destacadas, con programas para jóvenes, adultos mayores y mujeres emprendedoras.

Aunque no siempre se documenta, Gualey ha sido el punto de partida de músicos, deportistas, comunicadores y emprendedores que han logrado destacar a nivel nacional e internacional. Muchos de ellos regresan al barrio para apoyar iniciativas sociales.

Varias escuelas y centros educativos en Gualey han implementado programas de alfabetización para adultos y formación técnica para jóvenes, en alianza con instituciones públicas y ONGs.

Un barrio entre río y ciudad

Ubicado a orillas del río Isabela, Gualey combina la vida urbana con una conexión directa a la naturaleza. Aunque esto ha representado desafíos como inundaciones, también ha inspirado proyectos ecológicos y de reforestación comunitaria.