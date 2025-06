Guanajuato redujo la violencia a la mitad: ¿modelo replicable para México?

Las autoridades celebran haber reducido los homicidios en México durante los primeros siete meses de mandato de Sheinbaum, con una baja del 25,8 % en el promedio diario de asesinatos entre septiembre del año pasado —último mes de gestión de López Obrador— y mayo último.

El caso de Guanajuato es presentado como ‘ejemplo perfecto’ del plan gubernamental, ya que encabezaba la lista de estados con más homicidios, pero desde marzo estas cifras cayeron a la mitad. RFI entrevistó sobre estas cifras a David Mora, analista senior para México del International Crisis Group.

«La estrategia está funcionando», aseguró la presidenta la semana pasada, tras presentar un informe quincenal de seguridad. Su plan rompe con la política de «abrazos, no balazos» de López Obrador, cuya premisa era evitar los enfrentamientos armados entre autoridades y bandas criminales.

David Mora, analista senior para México del International Crisis Group, constata un cambio de política con respecto al gobierno anterior, sobre todo en un punto.

«La presidenta Claudia Sheinbaum le quiere apostar a una respuesta a la violencia en términos de seguridad pública en donde prime la capacidad civil sobre la capacidad militar. México viene de un proceso de militarización de unos 20 años, durante los cuales las tareas de seguridad pública las adquirió el Ejército. Son los militares los que han estado a la cabeza de la respuesta en términos de seguridad. En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere fortalecer las capacidades civiles, crear cuerpos civiles. A eso le está apostando ella: al rediseño institucional de la respuesta de seguridad, a desarrollar los cuerpos de investigación, los cuerpos de inteligencia de naturaleza civil, fortalecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero esto requiere recursos, requiere disposición política. Una vez se den esas condiciones, los efectos los veremos en el mediano y largo plazo», sostiene Mora.

Sobre Guanajuato, David Mora sostiene que este caso es presentado como «ejemplo perfecto» del plan gubernamental porque «encabezaba la lista de estados con más homicidios, pero desde marzo las cifras cayeron a la mitad». El método consiste en «identificar los polos de violencia, desplegar fuerzas y capturar a los generadores», describe el experto.

Pero, al mismo tiempo, todo esto tiene sus límites, según precisa Mora.

Guanajuato, ¿caso aislado?

«Es cierto que Guanajuato es un estado que el gobierno federal usa como un ejemplo ideal, un ejemplo claro de cómo su política de seguridad tiene resultados inmediatos. Sin embargo, hay otros estados de la República donde se siguió ese modelo, la doctrina de seguridad del gobierno federal, y donde los resultados no son así de claros. Me refiero, por ejemplo, a los estados de Sinaloa y Baja California. En esos estados se han seguido los mismos pasos: desplegar un número mayor de tropas, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, e incluso de fuerzas civiles. Se incrementó el número de detenciones de lo que el gobierno federal llama ‘generadores de violencia’. Pues bien, en esos estados, las reducciones en el número de homicidios —la violencia homicida— no se han dado. Es más, esta ha persistido. E incluso en el caso de Sinaloa, en los meses de mayo y junio hemos visto un alza en los homicidios. Entonces, en ese sentido, si bien Guanajuato parece servirles a las autoridades de ejemplo ideal, hay otros estados que no lo son. Insisto en que la gran apuesta, la parte más ambiciosa de la nueva estrategia de seguridad del gobierno, tendrá sus efectos a mediano y largo plazo».

México acumuló 30.048 homicidios dolosos en 2024, un 1 % más que en 2023. La mayoría fueron causados por crímenes de los cárteles, seis de los cuales fueron designados como organizaciones terroristas por Trump.

Desde finales de 2006, cuando empezó la ofensiva estatal contra los cárteles, México suma más de 480.000 asesinatos.

Analistas reconocen que la nueva estrategia de Sheinbaum puede explicar esta reducción, pero son contrarios a cualquier mensaje triunfalista, ya que México registra niveles «alarmantes» de violencia, muy superiores a los de otras democracias.