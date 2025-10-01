Guardianes y Padres empatan 1-1 en Serie de Comodines de MLB

Brayan Rocchio logró otro hit decisivo en la postemporada con el jonrón de la ventaja en la octava entrada, cuando los Guardianes de Cleveland igualaron su Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit con una victoria de 6-1 en el Juego 2 el miércoles.

Bo Naylor también conectó un jonrón en la octava entrada, mientras los Guardianes anotaban cinco carreras para tomar el control del juego.

George Valera también conectó un jonrón para forzar un juego decisivo en la serie al mejor de tres.

El ganador del jueves se enfrentará a los Marineros de Seattle en una Serie Divisional. Ningún equipo ha perdido el primer juego de una Serie de Comodines y ha avanzado desde que comenzó la ronda expandida en 2022.

Machado y Miller brillan en la victoria de los Padres

Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller volvió a dominar y los Padres de San Diego vencieron a los Cachorros de Chicago 3-0 el miércoles, enviando su Serie de Comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Jackson Merrill conectó un elevado de sacrificio tempranero y San Diego evitó la eliminación tras perder 3-1 el martes. Dylan Cease ponchó a cinco en 3 2/3 entradas antes de entregar la pelota al potente bullpen de su equipo.

El final de la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field el jueves.