Guatemala elegirá este domingo presidente; hay temor a fraude

Los guatemaltecos están llamados a las urnas este domingo domingo para elegir a su futuro presidente en medio de señalamientos de fraude electoral.

Enfrente dos papeletas- la de Sandra Torres, abanderada de los programas sociales, y la de Alejandro Giammattei, la mano dura contra el crimen.

Esta segunda vuelta, que se produce después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mitad más uno de los votos en los comicios generales del pasado 16 de junio, se celebrará en un clima de incertidumbre, desasosiego y desapego.

Las encuestas vaticinan a Giammattei como claro vencedor. Pero puede que el abstencionismo aumente y más en las comunidades indígenas y en el interior del país, pues el Comité de Desarrollo Campesino, una de las agrupaciones más importantes en estas áreas, ya ha anunciado que no apoyará a ninguna de las dos opciones.

Así lo respaldó también el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), surgido de la organización campesina, y la activista indígena mam Thelma Cabrera, que fue su candidata a la Presidencia, quedando en un cuarto lugar, y que esta semana, en el paro campesino, volvió a refrendar su posición porque ninguno de los dos candidatos representan al pueblo.

Pero serán la ex primera dama y el exdirector del Sistema Penitenciario los que midan fuerzas en este balotaje después de unos resultados que, aún con los fallos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, fueron refrendados por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con este panorama, Giammattei, que supera en 18.2 puntos a la ex primera dama, según el sondeo de la firma Pro Datos, aumentó la presión penal en contra de su rival, a quien a prometido meter en la cárcel y contra la que pidió una orden de arraigo para que enfrente la justicia ante su “inminente derrota”.

Las denuncias siguen sobrevolando esta elección. Las mismas que llevaron a un Juzgado a decidir procesar al exdirector y al exsubdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral por “destrucción de registros informáticos”.