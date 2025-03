La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana desde tempranas horas de la mañana de este viernes realizan incautaciones de bienes inmuebles a la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario, desmantelada por la operación Guepardo, valoradas en un monto superior a los tres millones de dólares.



Las autoridades informaron que hasta el momento han sido realizadas 6 incautaciones de inmuebles valorados en unos US$ 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos en ese caso.



Las propiedades fueron adquiridas en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana, por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos.



Entre las propiedades, se encuentran apartamentos, comprados entre el 2022 y 2023, con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate, otra entrada de dinero, que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana.



Se recuerda que la red fue desmantelada el pasado 7 de febrero de 2025, con más de 11 allanamientos simultáneos y otras incautaciones de terrenos y vehículos de alta gama, por lo cual, la magistrada Margarita Cristo Cristo, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violación a las disposiciones los artículos 405, 265, 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



Además, se espera la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, desde Colombia, cuando fue arrestada, momentos que pretendía cruzar hacia Venezuela, por Cúcuta.



Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez, informaron que las incautaciones, se realizaron conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, asegurando que continúan identificando más bienes, que la estructura criminal no ha podido justificar.