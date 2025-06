Güero Franco, el actor que sobrevivió a violación, intento de suicidio y depresión: «No somos lo que nos pasa»

Los abusos sexuales, depresión y soledad son heridas que no discriminan. Pueden afectar a las más altas alcurnias o celeridades admiradas mundialmente. Es el caso del reconocido actor mexicano Luis Ernesto Franco, conocido en el mundo artístico como Güero Franco, quien ha deleitado a miles en producciones como ‘Señora acero’, ‘Bajo el mismo cielo’ y ‘Falsa identidad’.

Quien lo viera, con ese carácter implacable en sus actuaciones, decidido, fuerte y feliz, jamás sospecharía que detrás de esos personajes, había un hombre que intentó suicidarse, que fue víctima de abuso sexual, y que pasó gran parte de su adolescencia de casa en casa intentando encontrar un hogar.

El Güero Franco compartió su dolora historia a través de Instagram:

A los cuatro años, sus padres se divorciaron y tuvo que decidir ante un juez con cuál de ellos quedarse, no volvió a ver a su madre biológica hasta los 11, quien lo corrió de su casa un año después. Fue abusado a los siete años y cargó con ese amargo secreto durante toda su niñez.

El Güero Franco. Foto/Instagram

Desde los 12 años hasta los 17 vivó en constante movimiento, buscando un lugar al que pudiera llamar hogar. En esa etapa soñaba con tener una familia y ser actor. Logró lo segundo: su talento lo llevó a brillar internacionalmente. Pero, con ese éxito llegaron también las drogas, la depresión y la pérdida de rumbo.

«Me rehabilité y construí un hogar que duró menos de dos años», expone el artista. «En mis 30’s toqué fondo e intenté quitarme la vida», revela en un cartel con sus ojos aguados.

El Güero Franco pasea con su hijo Leo.

Sin embargo, en medio de tantas turbulencias, Franco demostró que tocar fondo es el primer paso para salir del abismo. «Fue entonces cuando tuve esa conversación que lo cambió todo: Dios, o me demuestras para qué estoy vivo, o llévame de aquí. Yo no pedí nacer. No recibí respuesta inmediata. Pero sí fuerzas para seguir con un día más».

Güero abrió su alma y sus aprendizajes al mundo: «Descubrí que sanar no es olvidar. Sanar es perdonar, aceptar, soltar y volver a construir sobre escombros. Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy actor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente».

Franco, quien interpretó a ‘El Güero’, en la serie Falsa identidad, en la vida real enfrentó su pasado «para dar más de lo recibido» y sueña con ser un ejemplo para Leo, su pequeño hijo.

El Güero Franco junto a Roza y su hijo Leo.

«Hoy entendí que no somos lo que nos pasa, somos lo que elegimos hacer con ello».

El Güero demostró que no importa tu pasado o de donde vienes, tu historia no se limita a las primeras páginas, «estás a tiempo de escribir la mejor parte«.

