Guerra de aranceles sigue encendida: lo último y lo que debes saber

El conflicto arancelario entre varios países del mundo sigue viento en popa. Este viernes, el Gobierno de Donald Trump informó que comenzará a renegociar a partir de octubre el Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), su acuerdo comercial más ambicioso hasta la fecha, que ha quedado en gran medida en entredicho por las medidas arancelarias unilaterales impuestas por Trump a sus socios.

El diario Wall Street Journal asegura que la negociación ha sido encomendada a la oficina de Jamieson Greer, Representante de Comercio de EEUU, que debe abrir consultas públicas -con empresas y sindicatos, entre otros- antes del 4 de octubre según las disposiciones del T-MEC.

El rotativo vaticina un largo proceso de renegociación de varios meses, que incluirá una audiencia pública en el Congreso en enero de 2026 y una reunión de los tres países para revisar los términos del eventual nuevo acuerdo el 1 de julio de ese mismo año.

El T-MEC, que reemplazó a otro acuerdo trilateral vigente desde 1992, fue firmado durante el primer mandato de Trump en 2020. Pero en su segundo Gobierno, el mandatario lo ha atacado sin piedad por resultar supuestamente lesivo para EEUU, y de hecho ha desvirtuado su espíritu con aranceles unilaterales contra Canadá y México, a los que acusa de laxitud en sus fronteras ante el narcotráfico que llega a Estados Unidos.

En marzo, poco después de asumir el Gobierno, la Administración de Trump empezó a aplicar aranceles del 25 % a las importaciones de productos no incluidos en el T-MEC.

Ese mismo mes, Trump también castigó con aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio, vitales para la industria automovilística, el mejor ejemplo de integración en la cadena de producción entre los tres países.

El presidente Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, hablaron por teléfono el lunes y este último dijo que había apreciado «progresos» en las conversaciones, mientras que el comercio bilateral también fue un importante tema de la agenda bilateral entre el secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

El diario sostiene que un acuerdo global sobre el combate antidrogas será un prerrequisito para cualquier acuerdo más ambicioso que involucre a los dos países, incluido el referente al comercio.

España apela a la negociación en el conflicto arancelario UE-China por el cerdo

Por otro lado, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apeló hoy a la vía del diálogo para salvar el conflicto arancelario surgido entre la Unión Europea (UE) y China respecto al cerdo europeo y manifestó su disposición a ayudar al sector ante esta problemática.

En rueda de prensa tras presidir el consejo asesor con organizaciones profesionales agrarias, Planas hizo mención al anuncio de China hoy mismo de imponer aranceles provisionales de hasta el 62 % a importaciones de partidas de cerdos europeo.

No obstante, para las empresas españolas, según el sector, este arancel será del 20%, la menor tasa de toda Europa.

«Siempre estamos por las soluciones negociadas» dijo el ministro. España exportó en 2024 unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20 % del volumen total exportado.

En el encuentro también abordaron la propuesta anunciada esta semana por la Comisión Europea (UE) para que entre ya en vigor de forma provisional la parte comercial del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur.

Para el ministro, se trata de un pacto «positivo» que incluye «cláusulas de salvaguardia» sobre contingentes arancelarios.

Esas cláusulas son una «medida clara de protección» para los productos comunitarios, según mantuvo, aunque ha habido reticencias del sector agrario español.

Planas aseguró que las exigencias en seguridad alimentaria exigidas a los productos importados al territorio comunitario son «exactamente las mismas que las vigentes en la UE», lo cual es «fundamental para el modelo agroalimentario europeo».

El consejo asesor agrario analizó además el reciente acuerdo entre la UE y Estados Unidos por el que el país norteamericano impone un arancel medio del 15 % a la entrada de una mayoría de productos en el mercado estadounidense.

El ministro afirmó que ese acuerdo «evita una guerra comercial y la incertidumbre», pero «no nos parece justificado».

En todo caso, remarcó que España y la UE seguirán «muy de cerca» la evolución de los intercambios comerciales con Estados Unidos, un país en el que hay «interés» por seguir «presentes e incluso por incrementar la presencia».

India pondrá en marcha un paquete de apoyo para exportadores tras los aranceles de EEUU

Entretanto, la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, dijo este viernes que el Gobierno de este país asiático pondrá en marcha un paquete de medidas de apoyo para los exportadores indios tras la entrada en vigor en agosto de los «aranceles punitivos» del 50 % impuestos por Estados Unidos para productos indios.

«Hay un paquete que incluye diversas maneras de ayudar a los exportadores (…) Será algo que pueda ayudarlos, de modo que puedan afrontar esta diatriba sobre los aranceles», dijo la ministra en una entrevista con el canal indio CNBC TV18.

Por el momento, Sitharaman no ofreció más detalles sobre este paquete de medidas de apoyo, que aún tiene que ser aprobado por el Gabinete del Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi.

El pasado 27 de agosto, cuando entró en vigor el segundo tramo de aranceles estadounidenses sobre productos indios, la Federación de Organizaciones de Exportación de la India (FIEO) pidió apoyo inmediato al Ejecutivo.

Los exportadores solicitaron la puesta en marcha de un paquete de rescate que incluyese programas de subvención de intereses, apoyo al crédito a la exportación para mantener la liquidez y una moratoria de un año en el pago de préstamos para las pymes.

Además, la FIEO reclamó un diálogo diplomático urgente con Estados Unidos pese a las tensiones comerciales.

Esta semana, el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, aseguró que las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con Washington siguen en marcha y podrían culminar en noviembre pese a la ofensiva arancelaria acometida por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.