Guerrera vestida de rosa: Día Internacional de la lucha contra Cáncer de Mama

Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, esta efeméride ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para promover el diagnóstico precoz así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos.

Un diagnostico positivo de esta enfermedad es un cambio abrupto para la vida de una mujer o de cualquier persona ya que incluso hay hombres que han padecido aunque es muy poco frecuente.

El Periódico Hoy Digital se suma a esta causa y se viste de color rosa para conocer la historias de guerreras que le han hecho frente a esta enfermedad mortal.

Conoce el testimonio de Lisha Rodríguez Sánchez

Una joven cristiana, madre de tres niños, trabajadora, servicial y solidaria; así la describen sus familiares y amigos. Se enteró en agosto del 2023 que tenía cáncer de mama con apenas dos meses de parida.

Relató que mientras lactaba a su bebé sintió un bulto en el seno izquierdo; como encontró esa anormalidad, se dirigió al médico, pero los doctores confundieron esa masa con leche materna.

Lisha no se quedó con la duda; persistió hasta que los análisis arrojaron un positivo. «Sentí mucho miedo, sentí que el mundo se me vino arriba, me cambió la vida en un segundo».

«Lloré mucho, ya que solo pensaba en mis tres niños, y en qué pasaría si los dejaba solos, y con un bebé de apenas 2 meses», dijo.

Lisha Rodríguez con su familia.

Puedes leer: Historias de valentía: famosas que enfrentaron el cáncer de mama

La guerra contra su diagnostico

El diagnóstico que los doctores le explicaron a Rodríguez era un cáncer de mama triple negativo, donde los médicos resaltaban que era un tumor muy agresivo y que el tratamiento que requería era muy fuerte y la iba adebilitar.

Como toda una guerrera y en contra de todo pronóstico, se sometió a los diversos procesos y quimioterapias y en febrero del 2024 le realizaron una mastectomía bilateral.

La familia de Lisha fue su mayor apoyo.

Una guerra acompañada de amor

Rodríguez manifestó que durante este proceso difícil de su vida su familia fue su apoyo principal: «Fueron quienes me fortalecieron, quienes me ayudaron, mi círculo de amigos, de los cuales recibí un apoyo incondicional».

Además, agregó que aprendió a depender de Dios y que empezó a ver la vida desde una perspectiva diferente.

«Aprendí a valorar las cosas que realmente importan, atesorando aquellos momentos en los que somos felices».

Periodista de Hoy Digital, al preguntarle qué consejo le daría a una mujer que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de mama, respondió: «Que no pierda la fe, que se mantenga siempre con su mente positiva, que esta batalla es 50% la actitud con la que lo enfrentes».

También declaro que las personas deberían entender que cuando pensamos en cáncer, no debemos pensar en muerte, «que aquellas personas a las que esta enfermedad nos toca la puerta es porque somos guerreras que podemos vencer, pero sobre todo que en Dios somos más que vencedores».

