Guerrero, Rijo, Ramírez, Ortiz y Peña, dominicanos MVP en series Mundiales

David Ortiz ha sido uno de los jugadores más peligroso con su bate en Series Mundiales.

Pedro Guerrero (Dodgers, 1981), José Rijo (Cincinnati, 1990), Manny Ramírez (Medias Rojas, 2004), David Ortiz (Medias Rojas, 2013) y Jeremy Peña (Astros, 2022) son los únicos dominicanos que han conquistado el premio MVP en una Serie Mundial.

– Pedro Guerrero (Dodgers, 1981) vs Yankees de Nueva York. La «Negra Pola» tuvo un promedio de .333 (7 hits en 21 turnos al bate), con dos cuadrangulares, siete carreras remolcadas, cuatro extrabases, un doble, un triple, dos anotadas, 16 bases alcanzadas, OBP .417, SLG .762, OPS 1.179.

– José Rijo (Cincinnati, 1990) vs Atléticos de Oakland. José Rijo silenciö bates de Atléticos en Oakland en 1990. recibió ocho bases por bolas, cuatro extrabases, diecinueve bases alcanzadas.

Los porcentajes de bateo fueron extraordinarios: OBP .760, SLG 1.188, OPS 1.948.

José Rijo montó un espectáculo frente a la recia artillería de los Atléticos de Oakland, cuya alineación estaba conformada con bateadores del calibre de Rickey Henderson, Willie McGee, José Canseco, Mark McGwire, Carney Lansford, Terry Steinbach, Willie Randolph, Mike Gallego, entre otros.

En el partido inaugural Rijo lanzó siete episodios en blanco, permitió siete hits, otorgó dos boletos y abanicó cinco bateadores.

En el cuarto y último partido de la barrida de los Rojos de Cincinnati, el dominicano lanzó otra joya monticular tras lanzar 8¹ entradas, en donde apenas permitió dos indiscutibles, una carrera limpia, otorgó tres boletos y ponchó nueve bateadores. Su actuación completa fue la siguiente: 2-0, ERA 0.59, 15.2 IP, 9 H, 1 CL, 5 BB, 14 SO.

– Manny Ramírez (Boston, 2004) vs Cardenales de San Luis. Luis. Manny Ramírez bateó horrores contra los Cardenales. Su promedio fue de .412, fruto de 7 hits en 17 turnos oficiales, conectó un cuadrangular, remolcó cuatro carreras, 10 bases alcanzadas, OBP .500, SLG .588 y OPS 1.088.

Puedes leer: Nómina del posible equipo dominicano para Clásico Mundial es realmente asombrosa

– David Ortiz (Boston, 2013) vs Cardenales de San Luis. El «Big Papi» le hizo honor a su apodo tras batear para un astronómico promedio de .688 (11 hits en 16 turnos), dos cuadrangulares, seis carreras remolcadas, dos dobles, siete anotadas, y 19 bases alcanzadas.

– Jeremy Peña (Astros, 2022) vs Filis de Filadelfia. El sensacional campocorto dominicano continuó con su histórica postemporada en el 2022. Luego de ser electo MVP en la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras una excelente actuación frente a los Yankees de Nueva York (AVG .353, 2 jonrones, 4 remolcadas), Peña hizo lo propio contra los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial, donde exhibió un promedio al bate de .400, fruto de 10 hits en 25 turnos, con un cuadrangular, 3 remolcadas, 5 anotadas, 2 dobles, 3 extrabases, 15 bases alcanzadas, OBP .423, SLG .600, OPS 1.023.