La República Dominicana se ha visto horrorizada por dos casos de violación múltiple que se han hecho públicos en los últimos días.

El primero de estos casos ocurrió en San Francisco de Macorís e involucra a dos hombres que, junto a tres menores de edad, presuntamente abusaron sexualmente de una adolescente mientras compartían en la comunidad Pueblo Nuevo, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Mientras que el segundo se trata de seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, provincia Santiago, acción que además fue grabada y difundida en redes sociales.

Ante estos lamentables casos, que han indignado al país, hemos decidido compartir algunas recomendaciones ofrecidas por Tucy Peña, analista en Gestión de Riesgos y Seguridad Personal.

Tucy Peña

Guía de seguridad para ir sola o una amiga a un bar:

Antes de salir

Investiga el lugar : revisa redes sociales y reseñas para confirmar que el ambiente sea seguro y cómodo.

: revisa redes sociales y reseñas para confirmar que el ambiente sea seguro y cómodo. Informa a alguien: comunica a un amigo o familiar dónde vas y a qué hora planeas regresar.

En el bar

Vigila tu bebida : nunca la dejes sola y acepta solo tragos preparados frente a ti.

: nunca la dejes sola y acepta solo tragos preparados frente a ti. Confía en tu instinto : si alguien te incomoda, aléjate o busca al personal del establecimiento.

: si alguien te incomoda, aléjate o busca al personal del establecimiento. No te presiones: si no te sientes a gusto, puedes irte en cualquier momento.

Llegada y salida

Usa transporte seguro : elige taxis confiables o aplicaciones de transporte, especialmente si vas a consumir alcohol.

: elige taxis confiables o aplicaciones de transporte, especialmente si vas a consumir alcohol. Lleva equipo de seguridad personal: como silbato, gas pimienta o un dispositivo de defensa.

Otras recomendaciones

Mantente atenta a lo que ocurre a tu alrededor.

No te sientas obligada a conversar con alguien si no lo deseas; un “no, gracias” es suficiente.

«Recuerda: tu seguridad es lo primero. Disfruta, pero siempre con precaución«, fue la última exhortación del experto en seguridad personal.