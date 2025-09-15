Guía imprescindible: dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2025

Guía imprescindible: dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2025

Tras la ceremonia de los Premios Emmy 2025, el interés por las producciones galardonadas se ha disparado. Desde dramas intensos hasta comedias satíricas, las plataformas de streaming se convierten en el punto de encuentro para quienes desean ponerse al día con lo mejor de la televisión del año.

Aquí te presentamos una guía imprescindible para ver las series más premiadas:

AdolescenciaNetflix

La gran revelación de la noche, esta miniserie británica se llevó 7 premios Emmy, incluyendo Mejor Miniserie, Mejor Dirección, Mejor Guion y los galardones de actuación para Owen Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty. Filmada en plano secuencia y tiempo real, aborda el impacto social y emocional de un crimen adolescente en una comunidad escolar.

The StudioApple TV+

La comedia satírica creada y protagonizada por Seth Rogen arrasó con 13 premios Emmy, convirtiéndose en la comedia más premiada en una sola temporada. La serie retrata el caos detrás de un estudio de cine y fue reconocida por su guion, dirección y actuaciones

The PittHBO Max

Este drama médico se llevó 3 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal (Noah Wyle) y Mejor Actriz de Reparto (Katherine LaNasa). La serie retrata la presión extrema en un hospital metropolitano y fue una de las sorpresas de la gala.

Saturday Night Live: 50 aniversarioMovistar Plus+

Con 8 premios Emmy, este especial conmemorativo celebró medio siglo de comedia en vivo. Reunió a estrellas icónicas y rindió homenaje al legado cultural del programa.

SeveranceApple TV+

Aunque llegó con 27 nominaciones, Severance se llevó premios clave como Mejor Actor de Reparto (Tramell Tillman) y Mejor Actriz Principal (Britt Lower). La serie de ciencia ficción sigue siendo una de las más comentadas por su narrativa y estétic

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Guía imprescindible: dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2025
Guía imprescindible: dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2025
15 septiembre, 2025
5 emocionantes películas y 2 cautivadoras series para ver en Netflix este fin de semana
5 emocionantes películas y 2 cautivadoras series para ver en Netflix este fin de semana
13 septiembre, 2025
Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix
Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix
12 septiembre, 2025
Del papel a la pantalla: ‘Las muertas’ será la próxima serie de Netflix «sin ningún tipo de censura»
Del papel a la pantalla: ‘Las muertas’ será la próxima serie de Netflix «sin ningún tipo de censura»
10 septiembre, 2025
Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween
Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo