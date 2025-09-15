Guía imprescindible: dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2025

Tras la ceremonia de los Premios Emmy 2025, el interés por las producciones galardonadas se ha disparado. Desde dramas intensos hasta comedias satíricas, las plataformas de streaming se convierten en el punto de encuentro para quienes desean ponerse al día con lo mejor de la televisión del año.

Aquí te presentamos una guía imprescindible para ver las series más premiadas:

Adolescencia – Netflix

La gran revelación de la noche, esta miniserie británica se llevó 7 premios Emmy, incluyendo Mejor Miniserie, Mejor Dirección, Mejor Guion y los galardones de actuación para Owen Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty. Filmada en plano secuencia y tiempo real, aborda el impacto social y emocional de un crimen adolescente en una comunidad escolar.

The Studio – Apple TV+

La comedia satírica creada y protagonizada por Seth Rogen arrasó con 13 premios Emmy, convirtiéndose en la comedia más premiada en una sola temporada. La serie retrata el caos detrás de un estudio de cine y fue reconocida por su guion, dirección y actuaciones

The Pitt – HBO Max

Este drama médico se llevó 3 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal (Noah Wyle) y Mejor Actriz de Reparto (Katherine LaNasa). La serie retrata la presión extrema en un hospital metropolitano y fue una de las sorpresas de la gala.

Saturday Night Live: 50 aniversario – Movistar Plus+

Con 8 premios Emmy, este especial conmemorativo celebró medio siglo de comedia en vivo. Reunió a estrellas icónicas y rindió homenaje al legado cultural del programa.

Severance – Apple TV+

Aunque llegó con 27 nominaciones, Severance se llevó premios clave como Mejor Actor de Reparto (Tramell Tillman) y Mejor Actriz Principal (Britt Lower). La serie de ciencia ficción sigue siendo una de las más comentadas por su narrativa y estétic