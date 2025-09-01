Guía para entender tu factura eléctrica: lo que todo dominicano debe saber

El ingeniero en redes Richard Santana ofreció una guía práctica para que los ciudadanos comprendan mejor su factura eléctrica, especialmente bajo la tarifa BTS-1, que aplica a la mayoría de los hogares dominicanos.

Santana explicó en su cuenta de X que esta tarifa incluye un subsidio estatal escalonado, lo que significa que los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos reciben mayor apoyo económico del Estado, mientras que el precio por kWh aumenta en los tramos superiores de consumo.

A esto se suma el BonoLuz, un beneficio adicional para familias de bajos ingresos registradas en programas como Supérate, que puede reducir la factura entre RD$500 y RD$1,000 mensuales.

El ingeniero detalló cómo calcular el consumo eléctrico: por ejemplo, un abanico de 100 W encendido durante 10 horas consume 1 kWh, mientras que un aire acondicionado de 1,200 W usado 8 horas diarias puede consumir hasta 288 kWh al mes.

En un ejemplo real, un hogar con 395 kWh de consumo mensual pagaría RD$3,471.63 con subsidio aplicado. Sin subsidio, el monto ascendería a RD$5,278.63, lo que evidencia que el Estado cubre más de RD$1,800 por factura.

Santana también advirtió sobre el déficit estructural del sistema eléctrico dominicano, donde las empresas distribuidoras deben pagar a los generadores privados el costo total de la energía, aunque no siempre logren cobrarlo completo a los usuarios. Esta diferencia es cubierta por el Estado, generando una carga fiscal creciente que compite con sectores como salud y educación.

Desde EDEESTE, se recuerda que la factura incluye detalles como el consumo mensual, histórico de facturación, código de barras para pagos, ubicación del suministro, nombre del titular, tarifa contratada y fecha de vencimiento. Los usuarios tienen 30 días para realizar el pago correspondiente, y pueden recibir la factura en su hogar u oficina.

Finalmente, Santana hizo un llamado a la educación energética y al uso responsable de la electricidad. “Cada kWh ahorrado reduce la presión sobre el déficit eléctrico y permite que los recursos públicos se utilicen en otras prioridades nacionales”, concluyó.