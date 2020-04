GUÍA PARA ENTRETENERSE EN CASA

Cero aburrimiento. Las aplicaciones tecnológicas nos permiten llevar entretención a casa, desde gimnasios, museos, libros, cursos online gratis y hasta la forma cómo preparar ricas recetas

En estos días de prácticamente encierro total a nivel global debido a la presencia de la pandemia del nuevo coronavirus, o Covid-19, hay en la sociedad en general mucha preocupación, desesperación, apatía, ansiedad…, y no es para menos, esto ha surgido de repente, como dice la santa Palabra, ha llegado “como ladrón en la noche”.

No se tenía un plan para convivir en encierro, por lo que a menos de la mitad de la “cuarentena” establecida por las autoridades -15 días-, la familia ya se siente aburrida, cansada de todo lo que habitualmente hacía en los momentos de ocio en casa.

Por eso es necesario buscar alternativas distintas, cosas nuevas para lograr sobrellevar el encierro.

Aquí le sugerimos una guía con algunas de las actividades que podrás desarrollar junto a su familia o de manera individual y sentir que aprovecha el tiempo, que este no pasa en vano.

Para jugar de manera divertida y a la vez educativa con sus hijos puede acceder en línea a una serie de aplicaciones en su teléfono inteligente, “tablets” o en su computadora personal. Entre las que puede usar están: “Khan Academy”, con más de 4000 videos educativos sobre diferentes temas, tales como: química, historia, entre otros.

Está disponible tanto para iOS y Android.

Asimismo “DotToDot numbers & letters”, básicamente para los más pequeños de la casa, cuenta con series de números o letras. Se puede personalizar según las exigencias del pequeño, bajando música, efectos especiales, etc… Solo disponible para smartphone iOS.

Otra aplicación es “El restaurante del Dr. Panda”, a través de la cual, guiados por el doctor Panda, los pequeños pueden aprender muchísimas cosas, ya que trata sobre los alimentos, reciclaje y sobre los animales. Esta “app” está disponible tanto para iOS como para Android.

Las mejores aplicaciones para hacer ejercicio en casa. ¿Harto de no poder ir al gimnasio por la cuarentena del coronavirus? Te hablamos de varias apps para hacer deporte en casa, solamente necesitarás tu móvil.

Otra forma de aprovechar el tiempo obligatorio en casa y contribuir al mismo tiempo con la salud y la figura, es hacer ejercicio online, para lo que también hay diversas apps, una de ellas es: Gym Fitness & Workout, es bastante completa, incluye más de 300 ejercicios y cómo aprender a realizarlos. Permite diferentes rutinas en el gimnasio “online”. Esta utiliza un sistema de entrenamientos que varía en función del nivel deseado para perder grasa corporal, así como regímenes de dietas para cumplir con el objetivo perseguido por quien haga los ejercicios.

También está la app Jefit, es igualmente muy completas para hacer ejercicios en casa de forma virtual. Está disponible tanto para iOS como Android y tiene versiones para smartwatch.

Otra app es Fitbod, esta es exclusiva para iOS y también para los dispositivos de Apple. Cuenta con videos explicativos sobre cómo trabajar cada grupo muscular de manera efectiva.

Nada de aburrimiento por la cuarentena por el coronavirus. Asimismo, si le gusta la cocina una excelente forma de divertirse en familia es cocinar entre todos hay apps que le ayudarán a hacerlo. Está por ejemplo “CookApp”, es una creada por el argentino Tomás Bermúdez. Y desde este país de origen se ha extendido a Nueva York. Cuenta con más de 60 000 usuarios.

Otra app para hacer de su cocina un espacio de diversión durante estos días es “Cookbooth”, es una aplicación a través de la cual se pueden crear diferentes recetas.

También se puede disponer en línea de “The Food Mirror”. Esta funciona como un club solo para amantes de la gastronomía. Permite la opción de compartir todo lo relacionado con el mundo de la alimentación y sus tendencias con otras amantes del buen comer.

“Ser Oscar de la Renta”. Otra opción para divertirse durante estos días de cuarentena es visitar de manera virtual la exposición temporal “Ser Oscar de la Renta”, en el Centro León de Santiago de los Caballeros. La dirección para acceder es https://seroscar.centroleon.org.do/en/vr_odlr/index.htm.

Es momento de poner la creatividad al máximo nivel, y sacar de esta realidad mundial experiencias maravillosas e inolvidables junto a su familia. ¡Anímese! No deje que el coronavirus le gane la batalla.