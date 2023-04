Guido Gómez asegura que acuerdos con delatores han generado resultados positivos

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez, consideró este lunes que acuerdos a los que ha llegado el Ministerio Público con acusados en casos de corrupción han generado resultados positivos y están amparados en lo que dice la ley, amén del rechazo que puedan generar estos convenios en la sociedad general.

Guido Gómez explicó que el artículo 21 de la Constitución dominicana establece el principio y criterio de oportunidad que le permite al Ministerio Público generar negociaciones con los acusados para facilitar a través de las delaciones el trabajo de las autoridades.

Entrevistado en el programa «Uno más Uno», que se transmite por Teleantillas, canal 2, Gómez explicó que aquellos que piensan que se «suaviza» la pena a los acusados que deciden colaborar con el Ministerio Público «Está equivocada».

Lo que dijo Guido

«En materia penal hay un precepto que se llama libertad probatoria que da la facultad que independientemente del status en el proceso a la hora del juicio el peso de lo estrictamente penal tenga tanta dimensión como el potencial imputado», agregó.

No obstante, reconoció que las «Penas van a ser atenuadas», al tiempo que aclaró que en caso de que no sean condenados a guardar prisión en alguna de las cárceles del país, serían enviados a prisión domiciliaria lo que no es tan agradable como piensa la mayoría de la ciudadanía.