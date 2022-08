Guido Gómez afirma en PRM “hay gente reproduciendo un Miguel Vargas 2.0”

El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, afirmó hoy que en esa organización hay personas que están reproduciendo “un Miguel Vargas 2.0”.

“(…) Nada le hace daño a un partido que la obediencia. Un partido democrático discrepa, cada quien exhibe sus ideas y eso fortalece la cultura democrática. Pero hay gente en el partido que está reproduciendo un Miguel Vargas 2.0, no quieren que la base se exprese y quieren que la fuerza del dedo se imponga y que dos personas decidan sobre la suerte de 1.8. Eso se llama un acto de regresión democrática”, dijo Guido.

Entrevistado en “Tele Matutino 11”, Guido Gómez señaló que los partidos al llegar al poder tienen tendencia de no sacar tiempo para realizar reflexiones críticas.

“Por eso estoy diciendo que son Miguel Vargas 2.0. Los partidos en el poder no tienen a veces tiempo para hacer un reflexión crítica sobre la conducta y el comportamiento; y la sociedad tiene mucha capacidad de observación”, indicó.

Advertencia

En ese mismo orden, Guido Gómez Mazara reiteró que buscará la nominación presidencial y que de intentar coartar el derecho a votar de las bases del PRM “yo voy a reaccionar”.

“Yo me quedé tranquilo con el tema de la dirección del partido. Me cerraron una ventana y me abrieron una puerta. Voy a aspirar, voy a competir por la presidencia de la República. Cuando llegué el momento en que la legalidad me ampara lo voy hacer”, expresó.

“Quiero advertir que si en ese proceso ellos pretenden hacer una convención de delegados y cercenarle el derecho a la base del partido a votar, yo voy a reaccionar”, agregó Gómez Mazara.

Añadió que la elección del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo dirigirá la Junta Central Electoral (JCE) y no el “club de pan y aguados o beneficiarios de decretos” de esa entidad.

“Contrario al método anterior, un proceso de convención para elegir el candidato presidencial lo administra la Junta Central Electoral de conformidad con la ley. No es el club de pan y aguados o beneficiarios de decretos que van organizar el proceso interno del partido (…) Lo que más le conviene al partido es que celebremos un proceso democrático, abierto, plural y participativo”, argumentó Guido Gómez Mazara.