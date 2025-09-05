Guido Gómez Mazara destaca avances de Indotel: “En 72 horas, 27 mil personas solicitaron becas STEM”

Guido Gómez Mazara destaca avances de Indotel: “En 72 horas, 27 mil personas solicitaron becas STEM”

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, informó que más de 27,000 personas se inscribieron en apenas 72 horas para optar por becas en áreas tecnológicas como inteligencia artificial, ciberseguridad y big data. El programa, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, busca cerrar la brecha digital y fortalecer el capital humano en República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno, Guido de Teleantillas, Gómez Mazara presentó los principales logros de su gestión al frente de Indotel, destacando el impacto del programa de becas STEM. “Solo en 72 horas, 27 mil personas solicitaron becas en áreas como inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad e internet de las cosas”, afirmó.

El programa, que contempla 30,000 becas, será ejecutado a través de ITLA, INFOTEP y universidades seleccionadas, sin costo para los beneficiarios. “Está fondeado por el BID y responde a una necesidad urgente: el 54% de las empresas afirma que su personal no posee destrezas tecnológicas”, explicó el funcionario.

Además, anunció la incorporación de 28,000 mujeres jefas de hogar al programa de alfabetización digital, la implementación de telemedicina en cinco hospitales infantiles en alianza con la Universidad de Cincinnati, y la inauguración de un sistema nacional de alertas.

En materia de conectividad, el acceso a internet pasó de 12% en 2012 a 85.5% en 2025, aunque el 35% de los usuarios no lo aprovecha de forma productiva por falta de habilidades digitales.

Gómez Mazara también abordó temas políticos y económicos, defendiendo la gestión del gobierno y llamando a fortalecer la democracia con políticas públicas basadas en datos. “La gran tragedia post Bosch, Balaguer y Peña ha sido el descenso de la calidad del liderazgo político”, señaló.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

