Tras cumplirse las 48 horas de haberse anunciado de que en ese tiempo el presidente Luis Abinader anunciaría el nombramiento del alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, donde según rumores sería en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

Mazara ha pedido cautela, enfatizando la importancia de esperar la oficialización de la decisión a través de un decreto presidencial.

«Hay que esperar que el decreto se haga oficial porque hay procedimientos que yo debo esperar», declaró Mazara en respuesta a las especulaciones.

Además, subrayó su respeto por los medios de comunicación, reconociendo su valiosa contribución al país, pero advirtiendo que «tienen una creatividad muy singular y casi siempre asumen como un hecho cierto cualquier tipo de rumor».

Guido Gómez Mazara

Reiteró que, en el ámbito legal, «la decisión que oficializa cualquier disposición del Poder Ejecutivo se llama decreto, todo lo que no sea eso, es pura especulación».

De concretarse su nombramiento, Guido Gómez Mazara enfrentará varios retos en INDOTEL, una entidad clave para el desarrollo tecnológico del país.

Para él, uno de los desafíos más importantes es reducir la brecha digital que persiste en la República Dominicana.

«Las políticas en materia de tecnología tienen que promover la proximidad entre esa herramienta, propia del siglo XXI, y los sectores que históricamente no han tenido acceso a ella», señaló Mazara.

A pesar de reconocer los esfuerzos realizados en gestiones anteriores, Mazara identificó áreas críticas que requieren atención inmediata.

Entre ellas, destaca la necesidad de proteger a los usuarios de telecomunicaciones en el país y mejorar la regulación de las prestadoras de servicios, especialmente las telefónicas.

Además, enfatizó la importancia de abordar el desorden y la desorientación que afectan al espectro radial en la República Dominicana, donde las interferencias en algunas zonas han generado preocupaciones sobre la legalidad y la calidad del servicio.

«El espectro radial en algunos puntos del país padece de lo que muchos llaman las interferencias y hay que tomar decisiones al respecto», concluyó Mazara, dejando claro que, si se confirma su nombramiento, su gestión en INDOTEL estará marcada por un enfoque decidido en mejorar la calidad y el acceso a las telecomunicaciones para todos los dominicanos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en Despierta CDN.

Guido Gómez Mazara

¿De dónde sale el rumor?

Desde que el presidente Luis Abinader juramentó a su nuevo gabinete que lo acompañará durante los próximos cuatro años de gestión, entre los cuales hay sólo nueve nuevos incumbentes, sectores sociales y políticos se han preguntado si la emisión de decretos terminó el pasado viernes luego de la toma de posesión.

En esa tesitura, muchos creen que las designaciones del mandatario continuarán durante esta semana. Entre los nombres que suenan para entrar -y continuar- en el tren gubernamental están Josefa Castillo, Julio César Valentín y Guido Gómez Mazara. Éste último reveló el pasado domingo durante un programa radial que «en 48 horas se sabrá» lo que la gente está preguntando.

«Lo que uno habla con un presidente no se dice. Pero no se desesperen, que en 48 horas ustedes lo van a saber. No estoy diciendo nada; estoy diciendo que en 48 horas ustedes lo van a saber», dijo Gómez Mazara, durante el programa Domingo de Súper 7, que se transmite por los 107.7 FM. El tiempo que estableció el perremeísta para conocer la respuesta concluye al terminar este martes 20 de agosto.

