Guido y el audio de Luis Abinader rechazando reelección de Hipólito Mejía

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, mostró hoy un audio (video) en el que se escucha al presidente de la República, Luis Abinader, rechazar la reelección de Hipólito Mejía en el año 2004.

“(…) Para que ustedes vean que al final de la jornada la gente se atrapa por lo que dice. Estamos hablando de la reelección y la actitud de la gente. Vamos a escuchar al hoy presidente de la República lo que él decía sobre el tema de la reelección en el año 2004”, dijo Guido para poner en contexto el audio.

En audio se escucha al hoy mandatario, afirmar que le renunció a Hipólito Mejía de una posición en el Gobierno para dedicarse a trabajar en su contra.

“Nombrado como miembro del Consejo de la CDEEE en el año 2003 de manera honorifica porque no acepté de otra manera, Hipólito se lanzó a la reelección y yo renuncié en contra de la reelección y trabajé en contra de la reelección de Hipólito Mejía”, externó Abinader en el audio presentado por Guido Gómez Mazara.

Guido presentó este audio al ser entrevistado en el programa matutino “Esto No Es Radio”.

Encuentro Danilo – Abinader

Sobre el encuentro entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina en velatorio de la madre de la familia Montás en días pasado, Guido Gómez aseguró categóricamente que el mismo no fue “coincidencia”.

“En política no hay coincidencias. No es verdad que Luis Abinader y Danilo Medina coincidencialmente se reunieron en el mortuorio de la madre de Temístocles Montás. Eso no es verdad que fue coincidencia”, manifestó Guido.

Se recuerda que Guido Gómez Mazara al igual que Ramón Alburquerque fueron excluidos de la recién electa Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el pasado domingo. Esto ha provocado varias críticas por militantes del partido de Gobierno y otros sectores.