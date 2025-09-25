Guillermo Caram: trayectoria y legado

Falleció este miércoles, a los 84 años, el economista e ingeniero dominicano Guillermo Caram Herrera, quien deja un legado como ciudadano ejemplar, dedicado al servicio del país desde diferentes ámbitos.

Su partida también causa un profundo pesar en la vida profesional y política de la nación, así como en todos aquellos que tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado.

¿Quién fue Guillermo Caram?

Guillermo Caram nació el 28 de enero de 1941 en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Fue hijo de Pedro Caram Risi y Altagracia Herrera Khourie, ambos descendientes de inmigrantes libaneses.

Fue economista, político y exgobernador del Banco Central, exdirector ejecutivo y pasado vicepresidente de UNAPEC, así como fundador y pasado vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Además, fue articulista del periódico Hoy.

Caram asesoró al país con posterioridad a la revolución de abril de 1965 y diseñó mecanismos para la administración de fondos de desarrollo como el Fondo de Preinversión y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

En 1989 fue asumió como secretario de Estado de Finanzas y en el 1996 fue designado Embajador – asesor económico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (hoy Ministerio). Posteriormente de 1998 al 2008 se desempeñó como asesor de la Cámara de Diputados, mientras que en el 1996 asesoró al Senado de la República y la Liga Municipal Dominicana.

Caram Herrera fue profesor de las principales universidades nacionales, a saber, de Planificación en la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; de Teoría y Organización de la Planificación y Economía Dominicana en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; de Geografía Económica y Dominicana en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y de Metodología de Investigación y Planeamiento estratégico en la Universidad APEC. también fue profesor del Instituto de Periodismo Dominicano.

Honras funebres

Según informó su familia, las honras fúnebres se realizarán este jueves 25 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, y se extenderán hasta la 1:00 de la tarde del viernes.

Posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio Cristo Redentor, donde recibirá cristiana sepultura.