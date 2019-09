Guillermo Moreno: “Constitución no puede ser reformada antes del proceso electoral”

El presidente de Alianza País expresó que la Constitución no puede ser tocada antes del proceso electoral porque el propósito evidente con esa reforma es habilitar a Danilo Medina para el 2024 lo que hundiría más la precaria institucionalidad democrática.

Guillermo Moreno considera que cualquier modificación, por muy necesaria que sea,como sacar el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura debe realizarse después del proceso electoral 2020 y con las autoridades surgidas en esas elecciones.

“La constitución no puede ser un relajo. No podemos continuar reformándola en base a los intereses de los gobernantes de turno. Llevamos 39 modificaciones a la Constitución, y de ellas 33 han sido sobre la sucesión y método de elección del Presidente y particularmente sobre la reelección”.

Al concluir, el líder opositor recordó a la ciudadanía que en un gobierno de Alianza País los corruptos que han robado dinero público serán investigados y los culpables castigados“vamos a recuperar lo que se han robado, sin importar que sea un ex presidente, ex ministro, ex legislador u alto empresario; la ley ha de ser igual para todos”.

Las declaraciones fueron emitidas en una entrevista del programa Agenda Semanal de Balbueno Medina donde trataron temas de la actualidad política.