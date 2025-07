Cuando Guillermo Moreno fue fiscal del Distrito Nacional, en febrero de 1997, bajo el gobierno de Leonel Fernández, desestimó la querella interpuesta por Adriana Howley, madre de Orlando Martínez, sobre el asesinato de su hijo periodista, ocurrido en marzo de 1975.

Así lo reveló Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien en ese entonces era juez de Instrucción de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, apoderado de la acción de la familia Martínez Howley contra el expresidente Joaquín Balaguer y otros ocho militares y exmilitares, y otros dos civiles.

El magistrado Castillo Pantaleón habló durante una intervención en el programa Sol de la Tarde, donde presentó tanto la constitución de la parte civil de la familia de Martínez, como el documento en el que Moreno le manifestó que la Procuraduría Fiscal desestimaba la querella de la progenitora.

«Porque es que el expediente entra a mí en el año 1995, a punto de cumplirse 20 años (del caso). La familia reiteró con un querellamiento, nosotros solicitamos al fiscal de entonces un requerimiento adicional suplementario, y el fiscal de entonces, Nelson Pantaleón, un hombre muy íntegro, inmediatamente dio un requerimiento adicional, y yo inicié las pesquisas que culminaron con la determinación de los autores materiales y el autor intelectual que impartió la orden criminal, que es de todos conocidos», puntualizó Castillo Pantaleón. «Terminaron condenados los autores materiales y el autor intelectual excluido por supuestos o reales malestares de salud, aunque murió 20 años después, tranquilo en su casa», añadió.

«Ahí, obviamente, la actuación del fiscal (Guillermo Moreno) cuando se produce no tiene la menor idea de que ese expediente venía siendo trabajado de manera sumamente discreta, pero muy diligente por nosotros; de manera que, cuando el procurador general de entonces, Abel Rodríguez del Orbe, se entera de que ya las pesquisas habían arrojado resultados, para él fue una sorpresa, pero ya había quedado atrapado en esta decisión que había tomado, porque la familia reiteró este querellamiento pero no volvió al Juzgado de Instrucción, sino que se fue donde el fiscal (…). El resto es historia», contó Castillo Pantaleón.

¿Por qué se desestimó la querella?

Según el documento que compartió Castillo Pantaleón, la Fiscalía bajo el mando de Moreno indicó que desestimó la querella «por carecer de calidad».

¿Leonel destituyó a Moreno porque estaba investigando a Balaguer?

«Eso es otro mito que no sé de dónde ha salido», aseveró Castillo Pantaleón. «Es que el fiscal (Moreno) no hizo ningún esfuerzo, ni nadie, por arrestar al doctor Balaguer. La única pesquisa contra el expresidente Balaguer, siendo presidente de la República, fue la que yo realicé, que siendo juez de instrucción, yo fui al Palacio Nacional y a su casa. En el expediente está, incluso, el auto que nosotros depositamos en el propio Palacio Nacional. Y cuando fui a la vivienda, se levantó acta. No nos recibieron, hicimos la diligencia, pero no nos recibieron», añadió.

«Yo no sé de dónde se han inventado esas versiones», de que Guillermo Moreno había sido destituido por Leonel Fernández porque estaba investigando a Balaguer, cuestionó Castillo Pantaleón.

El magistrado concluyó con que en el caso Orlando Martínez no hubo evidencia más allá de lo que arrojó la providencia calificativa. «Lo importante no es que alguien se haya pretendido prevaler de una acción que no realizó, porque eso es algo al final de cuentas eso es insignificante», dijo.

Los otros señalados

Según la querella, la madre del periodista señaló, además de Balaguer, al general Enrique Pérez y Pérez, el entonces exgeneral Salvador Lluberes Montás; el almirante Ramón Emilio Jiménez (hijo), el excoronel Ernesto Cruz Brea, y el exmayor Joaquín Pou Castro. También, contra los excapitanes Bienvenido Cruz Acevedo y Rafael Alfredo “Lluberito” Lluberes; Félix Manuel Vargas y una persona solo identificada como Díaz.

El periódico Hoy llamó a Moreno para conocer su posición respecto a las aseveraciones de Castillo Pantaleón, pero no fue posible la comunicación.

50 años del asesinato de Orlando Martínez

Este año 2025 se cumplió medio siglo del fatídico día que impactó a la nación: la muerte de Orlando Martínez Howley

Pero, ¿quién fue Orlando Martínez? El joven, acribillado a balazos el 17 de marzo de 1975, nació el 23 de septiembre de 1944 en San Juan. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y fue miembro del Partido Comunista (PCD).

Martínez desenvolvió su profesión en el periódico El Nacional, donde se desempeñó como director de la revista Ahora y fue autor de la columna Microscopio. Fue un duro crítico del gobierno de Balaguer durante los famosos 12 años.

El día en que murió tenía 31 años.