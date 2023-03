Guillermo Moreno pide a Pacheco juicio político a diputado Goris

El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, pidió este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el sometimiento a un juicio político al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, Sergio Moya Goris, por su implicación en el expediente de la Operación Calamar.

Entrevistado en el programa matutino «Uno más Uno», Moreno dijo que la Cámara de Diputados «Tiene que hacerle un juicio político a esos diputados, no puede pasar esto, sobre la base de la investigación sigo insistiendo…», agregó.

«Estamos hablando de una complicidad estructural, es decir, aquí no estamos hablando de un hecho aislado. Es toda una estructura que se ha venido articulando para mantener un estado de cosas y un funcionamiento de la democracia…en la cual los mismos que se benefician de esa estructura de dinero ilícito, de origen ilícito…parte de ellos son los que legislan», añadió Moreno.

Leer más: Guillermo Moreno dice Ministerio Público debe acusar a Danilo Medina

Moreno sobre Danilo

Moreno también aseguró este jueves que el ex presidente de la República, Danilo Medina, debe ser acusado por el Ministerio Público junto a los demás acusados en casos como la Operación Calamar.

De su lado, Goris dijo que las acusaciones en su contra son falsas, y que si le prueban que ha recibido dinero de manera irregular renunciará a su cargo de diputado.

«Si me prueban que he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado», sostuvo Moya en la sesión de la Cámara Baja.