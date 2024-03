Guillermo Moreno propone crear un sistema nacional de protección a las víctimas de violencia

El Dr. Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional por Alianza País (ALPAÍS) y el PRM, participó en el primer debate de la campaña, organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, donde expuso las propuestas clave que quiere llevar al Senado a partir del 19 de mayo.

“Capitaleños, el próximo 19 de mayo vamos a tener la oportunidad de consolidar el proceso de cambio que se inició en el 2020, para dejar atrás y hacer irreversible esos gobiernos corruptos de impunidad y secuestro de las instituciones democráticas que padecimos por más de 20 años”, expuso el Dr. Moreno.

“Votar por nosotros es fortalecer una propuesta de integridad y transparencia, principios y valores por los que he luchado toda la vida, y por los que me he enfrentado al poder y a aquellos que van a servirse”, agregó en su exposición.

El debate se desarrolló en 7 bloques, en los que el candidato de ALPAÍS y el PRM puso sobre la mesa iniciativas concretas que llevará al Senado si es electo el próximo 19 de mayo.

La primera medida que impulsaría el Dr. Moreno es “una ley para crear un sistema nacional de protección a las víctimas, de tal manera que se pueda garantizar el derecho a la justicia y la asistencia legal a los dominicanos y dominicanas que son objeto de violencia, que son víctimas de la delincuencia”.

En el apartado dedicado a la Seguridad Social, el candidato de ALPAÍS y el PRM señaló la necesidad de desprivatizarla. Además, explicó sus tres propuestas clave: “Garantizar un seguro universal de salud para todos los dominicanos y dominicanas; impulsar una pensión digna para toda persona que cumpla los 65 años, e instaurar el seguro contra el desempleo y para los riesgos de salud”.

En el bloque destinado a una posible reforma fiscal, el Dr. Moreno apuntó que se opondrá “a toda reforma que vaya a sobrecargar una vez más a los sectores medios, trabajadores o sectores populares”. Señaló además la necesidad de eliminar “más de 50 instituciones públicas sin funciones o duplicadas”, y de revisar “todas las exenciones fiscales, porque muchas ya perdieron su razón de ser”.

El candidato de ALPAÍS y el PRM explicó sobre las tres causales que “No se busca que nadie renuncie a sus convicciones religiosas ni a sus decisiones, pero sí que haya un marco más flexible para abordar esas situaciones excepcionales” entiende que: “Estamos hablando de una madre cuya vida está en riesgo. Estamos hablando de jóvenes de 13 y 14 años violadas. Planteamos la necesidad de una legislación especial para esas situaciones excepcionales”, agregó.

En eje sobre cuestión migratoria y de la frontera con Haití, apuntó tres actuaciones que llevaría a cabo desde el Senado: “Es necesario que todo extranjero que esté en territorio dominicano tenga un estatus migratorio definido, o sacarlo fuera del país.

“En segundo lugar ,vamos a impulsar la aplicación estricta de la ley migratoria como verdadero muro para contener oleadas migratorias”, afirmó. Además, “vamos a impulsar políticas públicas para incentivar que esas zonas productivas copadas por mano de obra extranjera puedan ir renovándose con mano de obra dominicana”.

El Dr. Moreno también puso sobre la mesa las tres propuestas que impulsarán desde el Senado en materia educativa: “Universalizar la educación temprana, de nuestros niños y niñas de 2 a 5 años; promover la conversión de los liceo secundarios en liceos politécnicos; e impulsar la educación bilingüe”.

En el bloque relativo a globalismo e ideología de género, el Dr. Moreno afirmó que “la economía dominicana no puede verse de manera aislada” al resto del mundo. Sin embargo, “trazaremos una raya de pizarra para no aceptar ningún tipo de condicionamiento en nuestra soberanía y autodeterminación como pueblo”.

Sobre ideología de género, fue claro: “La escuela debe ser un espacio de inclusión, para la ciencia, para desarrollar valores democráticos, culturales, pero no para hacer experimentos identitarios de género”.